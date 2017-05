La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/may/2017 Oficialismo y oposición se mostraron enfrentados por la Rendición de Cuentas







Finalizada la sesión especial del Concejo Deliberante que terminó aprobando la contabilidad del primer año de gestión de Sebastián Abella, concejales de diversas bancadas compartieron sus impresiones de lo que dejó el debate. El pasado lunes, en sesión especial, el Concejo Deliberante de Campana aprobó la Rendición de Cuentas 2016, la primera del gobierno de Sebastián Abella. El expediente fue aprobado gracias al voto doble del Presidente del HCD, Sergio Roses, luego que el bloque Cambiemos, con el decisivo apoyo del concejal Carlos Cazador (Primero Campana), votara afirmativamente en contraposición a los bloques opositores, que decidieron no acompañar esta Rendición de Cuentas. Tras la sesión, los concejales Roses (Presidente del HCD), Mariano Raineri (Presidente del bloque Cambiemos), Cazador (Primero Campana), Luis Chesini (Frente para la Victoria) y Juan Ghione (Frente Renovador) dejaron sus reflexiones sobre el debate que se dio en el recinto. Roses: "Hoy estamos viendo un saneamiento de las finanzas" "Creo que hoy acá hay 10 concejales de la oposición que no dieron un argumento sólido para explicar por qué rechazaban la Redición de Cuentas. Muchos de ellos tienen errores conceptuales importantes. Las diferencias entre los recursos recibidos y los gastos comprometidos, referencias a la imposibilidad de compensar partidas cuando el artículo 9 del Presupuesto taxativamente lo establece; creo que había una decisión política de rechazar esta rendición de cuentas, no se la pudo fundamentar bien y eso quedó en evidencia". "Se ha hablado mucho de las licitaciones abreviadas. Este mismo Concejo, en línea con lo que fue la asunción el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, generó instrumentos de emergencia porque había situaciones de urgencia de distintos tipos. Esos procedimientos habilitaban a la adjudicación directa en muchos casos. Lo que se optó en Campana es un método que preserva la celeridad de la emergencia pero que le da un poco más de visibilidad que la compra directa, que son las licitaciones abreviadas". "Además, a pedido de los concejales, se dio acceso no solamente a los listados de las oportunidades en que se usaron las adjudicaciones directas, sino que tuvieron posibilidad de ver hasta los expedientes completos. Por lo tanto, creo que hablar de falta de transparencia es faltarle el respeto a la gente". "Creo que hoy estamos viendo un saneamiento de las finanzas. En el último trimestre del 2015 la relación gasto-ingreso estaba en el rango del 60-70%, muy alta. En el primer trimestre del 2016 llegó al 100-150%, lo que es déficit total. Gracias al esfuerzo de los vecinos y a la ayuda de Nación y Provincia, es que podemos decir que las finanzas están muchos más sanas que hace un año atrás". Raineri: "Hay que tener cuidado cuando uno afirma cosas lejos de la realidad" "Lo que trajeron al recinto fue lo mismo que dijeron en todos los medios, así que era casi una situación esperable. Con algunos errores entendemos de interpretación técnica de parte de algunos concejales, quizás por la situación de ser noveles o porque no somos eruditos en la materia; pero también hay que tener cuidado cuando uno afirma cosas que están lejos de la realidad, porque eso puede generar alteración, angustia o violencia". "Hemos escuchado por ejemplo que esta gestión endeudó a la Municipalidad por 82 millones de pesos, cosa totalmente irreal. La única situación similar a ese impacto son $130 millones de los cuales $118 millones corresponden por cuentas de convenios con Provincia y Nación que hubo que abrir en diciembre. Todas las obras llegan en cuotas y eso produce el desfasaje". "Hoy el resultado económico financiero es de casi $69 millones, contra un resultado económico de 6.7 millones negativo que tuvimos en el 2017". "La ordenanza complementaria del Presupuesto aprueba el traspaso de partidas entre secretarías. Quizás el concejal que cuestionó esto se olvidó de lo que votamos. Acá no se hace nada que no sea legal y transparente. Pero estaba tan oscuro que después de tantos años intentar echar luz a la gestión municipal termina siendo muy difícil". "Nosotros estamos contentos de todos los aumentos al personal y queremos darles más. Pero hay una realidad: se puede dar lo que uno tiene, no más. Allá por el 2015 la masa salarial apenas si superaba el 60%; hoy la afectación supera el 70%. Eso genera una situación compleja a la hora de ser operativos desde el Municipio". Cazador: "No es perfecta, pero este Gobierno tiene apenas 18 meses" "Los otros bloques de la oposición en este año y medio del nuevo gobierno le han desaprobado todo. La negatividad hacia todas las cuestiones que vengan de la gestión municipal es notable". "La discusión de una rendición de cuentas se hace sobre el análisis político de cómo se gestionó el Presupuesto y ver qué es lo que se terminó ejecutando". "Siempre buscó cuestiones ilegales en las rediciones de cuentas para decidir mi rechazo. El año pasado las encontré. Y en este 2017 revisé las licitaciones abreviadas y no encontré nada". "Ellos en la emergencia podrían haber ido por la compra directa, pero hicieron las licitaciones abreviadas para ganar tiempo. Y los precios que se pagaron ahí son normalísimos". "No es la rendición de cuentas perfecta. Hay cosas que se podrían mejorar, pero hay que recordar que este gobierno asumió hace 18 meses. Esto es una herramienta que le damos al Gobierno. Lo mismo con las ordenanzas Fiscal e Impositiva: si no las hubiésemos votado, con un 70% de los recursos yéndose a sueldos estaríamos al borde de la subsistencia". Chesini: "No hay transparencia a partir de la falta de licitación" "A nuestro entender ha quedado bastante claro que, valga la redundancia, las cuentas municipales no están claras. Todas las obras que mencionamos en la sesión no fueron adjudicadas por licitación y hay varias otras en las que no sabemos qué gasto demandaron". "Hay algo paradójico cuando en la última palabra el concejal Cazador asegura que si encontró cosas fueron desvíos menores, y acá no se trata de la dimensión de los desvíos sino simplemente de ver por qué se cometieron". "En los temas como hoy nosotros creemos que es necesario abrir el debate, porque tan solo 10 minutos no nos alcanzan para expresarnos". "Nosotros votamos en contra. Hemos sido claro en los motivos. No es un capricho ni una cuestión política: fundamentamos nuestra posición y lo hemos expresado en el recinto. Y hubo temas que nos quedaron en el tintero". "Hay falta de transparencia a partir de la falta de licitación. Por ahí los precios fueron buenos: pero lo que corresponde es hacer una licitación. Manifestamos en algún momento que por ejemplo antes de que comenzara a realizarse el asfalto en Las Praderas, un empresario municipal había señalado que era caro y que se podía a ser por la mitad de ese precio. Después ese señor recibió obras de parte del Municipio y no se expresó más de esa forma". Ghione: "Se pagaron sobreprecios en bienes y servicios" "Hace mucho tiempo que vengo viendo rendiciones de cuentas, y me parece que esta es de las más desprolija que me tocó analizar, tanto desde lo político, lo contable, lo administrativo y desde lo jurídico también". "Se han hecho un montón de anuncios de obra pública que terminan no haciéndose. A tal punto es así, que algunos de los compromisos hechos en la Apertura de Sesiones del 2016 se repitieron en la 2017. Esto significa que lo que se comprometió de entrada no se hizo". "En cuanto a lo económico de esta rendición, nosotros creemos que se pagaron sobreprecios en bienes y servicios. "Respecto a lo jurídico, mencioné que hubo decretos que pretendieron avalar partidas que fueron mal instrumentados. Algunos porque implicaban transferencias entre secretarias no utilizando la facultad que le da la facultad que le da el HCD al Ejecutivo en alguna circunstancia. Pero lo que nos parece más grave es que se utilicen recursos que tienen una afectación específica para objetivos que no la tienen. Puntualmente me refiero a gastos de seguridad, de educación y obra pública". "Sin lugar a dudas el Tribunal de Cuentas va a presentar cargos por estas irregularidades. Y creo que la más importante es el pago al Estadio Massad, una de las tercerizaciones que ha asumido el Municipio sin establecer su incompetencia. Existe toda una secretaría que debería centrar sus objetivos en establecer la política económica del Municipio". "Quiero recordar que los cargos que el Tribunal de Cuentas determina son obligaciones económicas mediante las cuales los funcionarios o el intendente municipal le retribuyen al Municipio".

