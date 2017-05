La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/may/2017 Los pequeños homenajes para los grandes hombres







Mayo es un mes que posee fechas a recordar para los argentinos. El 25 de Mayo con toda su significación se festeja en todo el territorio nacional. Campana no escapa a este factor común. Pero Mayo para Campana tiene otra fecha importante, una fecha que no figura como feriado, ni está en ningún calendario escolar, es más, sospecho que sólo es recordada por muy pocas personas. Lamentablemente. Un 12 de mayo un osado campanense, -en un país distinto al que vivimos hoy, en otras circunstancias -estaba surcando el cielo argentino rumbo a su destino. El Primer Teniente Fausto Gavazzi atacaría el 12 de mayo de 1982 al destructor británico tipo 42 "Glasgow" (gemelo del famoso "Sheffield" hundido el 4 de mayo por misiles Exocet) y lo atravesaría con una bomba de 500 libras de banda a banda. El "Glasgow" quedó con un hueco de mas de un metro de diámetro cerca de su línea de flotación lo que obligó a la Royal Navy a declararlo fuera de combate y enviarlo de regreso a Inglaterra. Gavazzi después de pasar casi rozando los mástiles del destructor, emprendió regreso al continente y al pasar cerca de Darwin fue derrivado por artillería propia cayendo su avión A-4B "Skyhawk" matrícula C-248 en una zona denominada "Rincón de las Cabras" de la isla Soledad y pereciendo fausto en el derribo a los 30 años. Cada vez que paso por la plaza Eduardo Costa y veo el monumento en su memoria, me pregunto si la gente conoce a quien está dedicado y no me sorprendo al no ver flores en el mismo cada 12 de mayo o el no leer nada en ningún medio periodístico. Quizás así seamos nosotros, pretendemos olvidar las cosas que nos duelen, desconocemos en este mundo tan frívolo las grandes acciones, quien sabe... No conocía a Gavazzi, pero cada 12 de mayo le decido un pensamiento, trato de no olvidar esos momentos, tan lejanos parecen, de los fríos días de mayo de 1982. Solo para rendir un pequeño homenaje a esos hombres que dieron todo, como sus pares de Mayo de 1810, sin pedir nada, sin hacer oír su voz, alguien tenía que hacerlo y Fausto y muchos otros como el, lo hicieron, en un acto tan sencillo e inexplicable como el de cumplir con su deber y con ese anhelo de dar a la Patria cuanto ésta le pidió. Archivo Museo del Anticuario F.G. Lombardi DNI 17.461591.

Imagen ilustrativa, selección del editor. Foto: Parte del C-248 hallado en Malvinas.



