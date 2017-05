La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 24/may/2017 Semanario del Pescador:

El estado del pique de ésta semana y 21º Salón Náutico Argentino

Por Luis María Bruno









Rosario con excelentes capturas de dorados.

El amigo Cacho Toller desde Concordia me comenta: "Hola Luis María mi amigo acá sigue muy complicado el río sigue muy alto y sucia el agua. Le estamos calculando por lo menos 15 días más para poder ver algunos cambios si paran las lluvias, te mando un abrazo. Desde Rosario Lucas Gabriel Santángelo me envía este jugoso informe: "la locura dorada sigue firme en Rosario!!! los dorados siguen más que firmes en Rosario. El Delta de nuestra zona está en óptimas condiciones para la pesca de los lingotes con artificiales, aguas claras, muchos dorados y gran actividad son la constante en estos momentos de los últimos días, solo se puso difícil el día sábado, donde la baja de temperatura, una sensación térmica por el piso y un viento más que fuerte se complotaron para que la pesca merme. Aunque ojo... el mal día de pesca son unas 10 capturas y alrededor de 20 piques, la "mala costumbre" de sacar más de 50 dorados por jornada nos hace tener la vara muy alta. Por fortuna, como suele ocurrir después de un cambio brusco climático, donde la actividad de los peces decrece, esta situación no dura más de uno o dos días, y el domingo todo volvió a la normalidad, con muchísima actividad, y unos 50 capturas concretadas, con otras tantas fallidas. Como verán, la pesca en nuestra zona sigue en gran forma, kilómetros de aguas claras... un verdadero paraíso para el pescador de artificiales. Por el Paraná Guazú y Bravo si bien el fin de semana fue muy tormentoso y con lluvias quienes pudieron llegar por los caminos a las guarderías para bajar sus embarcaciones y realizar algunos intentos obtuvieron muy buenas capturas en cuanto a los portes de los pejerreyes no en cantidad si en calidad. Reiteramos que en lo que respecta a muelles uno de los que está rindiendo bien es el del Camping Recreo Keidel con 250 metros de extensión, por otra parte en lo que respecta a la pesca costera dentro del Arroyo Brazo Largo lo más recomendable es el camping el Lavarropas donde se pueden obtener algunos ejemplares ya de lindos pejerreyes. En nuestro programa televisivo esta semana te mostramos el 21º Salón Náutico Argentino que se llevo a cabo en el parque náutico de San Fernando, al mismo lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanatv.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM y de Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs.

Dorados Rosarinos que no dejan de atacar los señuelos.

Semanario del Pescador:

El estado del pique de ésta semana y 21º Salón Náutico Argentino

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: