Puerto Nuevo: Tres regresos para recibir al Salaito

Para recibir el domingo a Argentino de Rosario, el DT Carlos Hernández podría volver a contar con tres hombres importantes para la estructura de Puerto Nuevo. Es que Michel Gómez ya cumplió las tres fechas de suspensión que le impusieron por la expulsión frente a Muñiz, mientras que Raúl Colombo y Tadeo MacIntyre estarían a disposición (ayer no pudieron por compromisos laborales). En tanto, el arquero Rodrigo Ponce De León regresó a la formación ante Yupanqui tras superar su lesión, aunque estuvo en el banco de suplentes, dado que "Bocha" Hernández optó por darle continuidad a Luciano Berro, quien terminó siendo clave por el penal que le desvió a Danevitch.

MICHEL GÓMEZ CUMPLIÓ SU SUSPENSIÓN. PRIMERA D - FECHA 28 VIERNES - 15.30 horas: Liniers vs Lugano / Gonzalo Beloso DOMINGO - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Argentino (R) / Jonathan De Oto LUNES - 15.30 horas: Claypole vs Ituzaingó / Ariel Roldán - 15.30 horas: Lamadrid vs L. N. Alem / Sebastián Martínez - 15.30 horas: Juventud Unida vs Yupanqui / Ramiro Magallán - 15.30 horas: Atlas vs Deportivo Paraguayo / Santiago Jorge Mitre MARTES - 15.30 horas: Centro Español vs Victoriano Arenas / Alejandro Porticella - 15.30 horas: Muñiz vs Central Ballester / Sebastián Zunino

