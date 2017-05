La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 Avanza la repavimentación del boulevard Dellepiane

El Intendente recorrió el avance de la obra







La puesta en valor comenzó desde Ruta 6 a Sívori, reparando la carpeta asfáltica que mejorará la transitabilidad. El Intendente visitó los trabajos que se están realizando. El intendente Sebastián Abella supervisó los avances de la obra de repavimentación del boulevard Calixto Dellepiane (ex Lavalle) que comenzó por un fresado desde Ruta 6 hasta la calle Sívori. Como parte del proyecto se reparará la carpeta asfáltica desde Castelli hasta Ruta 6, incluyendo las rampas para discapacitados. Esta puesta en valor fue gestionada por el Municipio para mejorar el estado de las calles y la transitabilidad dentro del casco urbano. Esta obra se financiará con 60 millones de pesos, de los cuales, 56 millones fueron otorgados por el Gobierno Provincial, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), y un aporte de 4 millones por parte del Municipio. Una vez finalizada las tareas sobre el boulevard Dellepiane, se continuará con la repavimentación de la avenida Varela, desde la calle Andrés del Pino (el Arco) hasta Alberdi. Luego se procederá a repavimentar la calle Luis Costa entre Berutti y Puccini; Balcarce entre Luis Costa y 25 de Mayo; y Chiclana desde Luis Costa hasta la calle Güemes. También se asfaltará la calle Buenos Aires hasta la Ruta 6; la calle Santiago del Estero desde Corrientes a Mitre y las calles Corrientes y Saenz Peña de los barrios Dálmine Nuevo y Obrero. "Estoy muy contento de poner en marcha este plan que es muy beneficioso para todos los vecinos y espero que el clima acompañe para que no se demoren los trabajos", comentó el jefe comunal a los medios de comunicación. "Hoy me puse a repasar todas las obras que estamos encarando en materia de asfalto y hormigón y son muchas", señaló Abella, al tiempo que detalló: "Ya está en marcha el proceso de hormigón en el barrio San Cayetano, se comenzaron a asfaltar las calles de ingreso a Los Pioneros y las calles Di Lucca y Maggio de La Josefa, la reciente reparación de la calle Dasso y Modarelli y el bacheo realizado en Arenales entre Salmini y Liniers", aseveró orgulloso. Durante la rueda de prensa, el mandatario local también explicó que ya se colocaron 100 luces led en las calles Sívori, entre Cabrera y Capilla del Señor, que además de reducir el consumo eléctrico, contribuyen a mejorar la seguridad de la zona. El Intendente también aprovechó este espacio para conversar con los vecinos, quienes se mostraron satisfechos y agradecidos por las obras.

EL MIÉRCOLES COMENZARON A REALIZARSE LOS TRABAJOS DE FRESADO EN LA ZONA DE RUTA 6 Y LAS HERAS.





Se reparará el boulevard Dellepiane desde ruta 6 a Castelli.





El Intendente conversó con vecinos que agradecieron las obras.





Se busca mejorar la transitabilidad de los vecinos en el casco urbano.



