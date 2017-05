La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 El Sindicato Municipal espera que hoy se pueda retomar la negociación paritaria







Le solicitó una nueva reunión al Ejecutivo. Al mismo tiempo, convocó para esta tarde a una concentración frente al Palacio Municipal. El Gobierno y el Sindicato Municipal intentarían hoy volver entablar la negociación paritaria para resolver de una vez por todas un conflicto que ya lleva varios meses. La reunión paritaria fue solicitada por el gremio. Y si bien la asistencia de los representantes del Ejecutivo no había sido confirmada de manera oficial, dirigentes sindicales se mostraron optimistas acerca de su concreción. Paralelamente, fuentes cercanas a la negociación le aseguraron a LAD que en los últimos días existieron charlas informales entre ambas partes para allanar el camino a un acuerdo. Incluso Abella habló dos veces con el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén `Cholo´ García, luego de que estos contactos se malograran el lunes. Sin embargo, "las acusaciones que salieron desde un sector del sindicato y la solicitada" habrían frustrado esos avances, trascendió ayer. En el artículo referido, publicado en nuestra edición del día miércoles, el gremio denunciaba que el Gobierno había iniciado una campaña para "comprar a los trabajadores con paquetes de horas extras". Mientras que en la solicitada cuestionó el desembarco del gremio UPCN en la ciudad. Por ahora, lo único que con certeza avanza es el despliegue de nuevas acciones de protesta. Para hoy a las 15 está prevista una concentración frente al Palacio Municipal, marcha por el centro incluida. La actividad contará con el apoyo de la CGT Regional y las 62 Organizaciones de Zárate-Campana, cuyo titular, Oscar Villarreal, el miércoles por la tarde estuvo en el acampe de la plaza Eduardo Costa para darles su apoyo a los municipales. "Entendemos que si bien les toca a los municipales, la lucha sea de la organización que sea es de los todos trabajadores", aseguró. El gremialista sostuvo que existe "un plan sistemático" por parte del Gobierno nacional que no integra "al compañero trabajador y a su familia sino que les restan derechos". Al mismo tiempo, cuestionó que la "única preocupación" para controlar la inflación sea "el salario de los compañeros trabajadores que ha ido perdiendo mes a mes su poder adquisitivo". "Ojalá que aquellos que les toca conducir hoy el poder municipal entiendan que algún porcentaje más de aumento no significa manejar mal las finanzas de la ciudadanía. Eso es contradictorio: el trabajador municipal es un ciudadano de Campana, y por lo tanto necesita (la suba) para cumplir sus obligaciones y para satisfacer sus necesidades básicas y pagar los impuestos", señaló. La carpa de los municipales cumplió 18 días este jueves 25 de mayo. Los trabajadores festejaron la fecha patria comiendo locro y cantando el Himno Nacional cuando las agujas del reloj marcaron las 12 del mediodía. En el otro, el que marca el ritmo del conflicto, las horas pasan y la solución no llega.

OSCAR VILLARREAL Y HÉCTOR "PIRU" ROJAS, EN NOMBRE DE LA CGT REGIONAL ZÁRATE-CAMPANA Y LAS 62 ORGANIZACIONES, ESTUVIERON EN LA CARPA DE LOS MUNICIPALES PARA MANIFESTARLES SU APOYO.



