Tal como lo habíamos previsto, el ISIS se adjudicó el atentado de Manchester. Dice ser "una respuesta a las agresiones contra la casa de los musulmanes", en referencia al apoyo británico al combate contra el califato que establecieron en Siria e Irak. La agencia de noticias Amaq, ligada a los extremistas, amplió el mensaje por Télegram, "un soldado plantó bombas en medio de las reuniones de los cruzados". Es increíble que utilicen al día de hoy expresiones que remontan al Medioevo. Y siguen "es una venganza de la religión de Dios para aterrorizar a los politeistas". Así se refieren a nosotros, por adorar a la Virgen, figura inadmisible en un sistema de pensamiento en dónde la mujer vale menos que un pollo y a los santos. Según el Papa Francisco, la Tercera Guerra Mundial ya está desatada. Es probable. El epicentro es el holocausto que hoy vive Siria y el escenario es el mundo entero. Como máxima expresión del cristianismo, considerado el hombre más poderoso del mundo, Bergoglio no diría nada de lo cuál no estuviera plenamente convencido. Advierten los extremistas "que lo peor está por venir" y hay que creerles. Hasta ahora, no han hecho más que cumplir con sus promesas. A rezar, panópticos, a meditar o a practicar chi kun, cómo más les plazca. Que ésto nos sirva para despertar la conciencia.

