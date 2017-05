Sergio Massa y Margarita Stolbizer lanzaron su nuevo espacio; ”Un país”

Así participarán de manera conjunta en las próximas elecciones.

Los líderes del Frente Renovador y del GEN, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, presentaron este jueves por la tarde su nuevo espacio conjunto de cara a las próximas elecciones legislativas.

En un duro discurso contra el gobierno y el kirchnerismo, el líder del Frente Renovador dejó un mensaje claro para barrer con las especulaciones que le abrían una puerta en un nuevo PJ de unidad: "Si Cristina vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla como hace cuatro años". La sentencia alude a las elecciones de 2013, cuando su boleta le ganó a la de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Aquella victoria fue leída como un freno al sueño de "Cristina eterna" que impulsaba el ultrakirchnerismo

Eufórico y en el medio de un estadio colmado de seguidores, Massa pidió que acompañen la nueva fórmula y si bien no habló de candidaturas, prometió que no van a quedar encerrados entre el oficialismo y el Frente para la Victoria. "No nos van a condenar para elegir entre un gobierno para ricos y un gobierno de ladrones", afirmó.

Una nutrida delegación de militantes locales acompañaron la presentación del espacio "Un País" (1P), entre ellos los concejales Juan Ghione y Marco Colella; Katty Altimari (Unión x Campana); y representantes de la UV Más Campana.