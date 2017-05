La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 ”Si es necesario que sea candidata, lo soy”, aseguró Cristina







Lo hizo en una entrevista dada desde el Instituto Patria al canal C5N. En una entrevista en vivo realizada en el Instituto Patria y difundida por C5N, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que será candidata si las circunstancias se lo demandan. "Si es necesario que sea candidata, lo soy", aseguró. "Siento la obligación de tratar de unir lo más que se pueda para ponerle límites a este ajuste neoliberal que está viviendo la República Argentina", afirmó. Con esas palabras, Fernández de Kirchner se refirió a su probable participación en las próximas elecciones legislativas. "Me siento con responsabilidades históricas para convocar al campo nacional, popular y democrático para reagrupar fuerzar y ayudar a que esto no se desmadre", dijo. En la misma línea, la exPresidenta señaló: "Está claro que después de todos los honores que me confirió el pueblo argentino, no estoy en esto por ser candidata, seria tonta. Nadie puede suponer que estoy atrás de un cargo, pero hay responsabilidades históricas: hay que construir la unidad".

