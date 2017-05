La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 Mireya Ribas Medal: ”Leer y escribir literatura se aprende y se entrena”







Está abierta la inscripción para integrar un nuevo grupo del taller literario "Palabra Mundo". Tendrá lugar los sábados por la tarde en Arte & Otra Cosa, donde fuera el jardín de invierno y biblioteca del escritor Gotardo Croce. "Pensamos que leer y escribir literatura se aprende y entrena. Creemos que hacerlo en grupo posibilita el intercambio de experiencias, en un espacio propicio a la lectura y análisis compartidos. Entendemos que el espacio de taller conforma un mundo compartido", dice Mireya Ribas Medal, quien coordina el taller Palabra Mundo. El taller funciona en Arte & Otra Cosa, el multiespacio de Castelli 532, que es cobijado en el jardín de invierno y biblioteca de la casa del extinto y decano escritor campanense Gotardo Croce. Según explica Mireya, se está conformando un nuevo grupo al que invita a sumarse todos los sábados a partir del próximo 10 de junio, de 17 a 19 horas. "Los actos de leer y de escribir pueden concebirse como esfuerzo intelectual, oficio, trabajo, disfrute, tarea física, reflexión moral… Abelardo Castillo expresaba que la tarea de un escritor era de "encarnizada corrección", como si un texto no estuviera nunca terminado o cerrado, como la vida misma", dice Mireya, quien, entre otras actividades, participó de la organización y edición de medios de comunicación como la revista Fonema (CABA) y revista cultural Lenguas de Babel (Campana); ha co-coordinado el taller "El juego de crear no es grupo" de lectura crítica y producción literaria por más de 10 años; además de publicar su poesía y narrativa en diversos medios. "La propuesta es aprender juntos sobre narrativa literaria, compartiendo lectura y análisis de textos de autores reconocidos (y no tanto), o de los mismos integrantes del grupo que estén en etapa de producción/corrección. La mecánica es trabajar sobre los textos a partir de su lectura conjunta, analizar la propuesta del autor, su estilo, estructura narrativa, el mundo ficcional creado por el texto y se abrirá un espacio de discusión para aportar ideas y sugerencias al escritor en cuanto a la organización de trama, personajes, ritmos, intensidad y todo cuanto pueda ser discutido a partir del escrito en cuestión. Asimismo, se sugerirán lecturas que puedan contribuir al enriquecimiento del trabajo de escritura", comenta Mireya. Aquellos interesados en participar y tener más precisiones pueden comunicarse vía email a: mribasmedal@gmail.com

Mireya Ribas Medal propone un taller literario donde todos sumen a la obra de cada integrante. (Foto: Claudia Taranto).



