Reclamos de vecinos por calles en mal estado

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







Vecinos de las calles Rauch, Colombia y Perú de Los Cardales hicieron público su reclamo al municipio por el estado de abandono de las calles del barrio, y por los montones de ramas y restos de poda que se acumulan en distintas esquinas, permaneciendo allí en algunos casos por varios meses sin que sean retirados. Los vecinos señalaron que se han hecho reiterdos pedidos y quejas en distintas oficinas del municipio de Exaltación de la Cruz, pero los reclamos no fueron atendidos. En ese sentido, explicaron que a pesar de que se han mantenido distintas reuniones con autoridades municipales, hace mucho tiempo que no se realiza un trabajo serio de mantenimiento y reparación de las calles. Entrando en detalles, explicaron que solo se tira un poco de tosca, pero no se trabaja en el perfilado y abobedado de las calles que permita un correcto escurrimiento del agua de lluvia, que permanece sobre las calles deteriorando la traza y tornando intransitable la zona. Sumado a esto, los montones de pasto y ramas secas se acumulan en las calles sin que sean retiradas, aumentando el estado de abandono del sector.



