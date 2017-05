La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 Voley:

Cayó 3-0 ante UNLaM y, así, quedó en la cuarta posición de la División de Honor. El martes recibirá a Boca Jrs por la novena fecha. Por la octava fecha de la División de Honor, la Primera Caballeros del Club Ciudad de Campana perdió 3-0 en su visita a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y, de esa manera, sumó su segunda derrota en el campeonato de la máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). El encuentro, disputado en la noche del miércoles, fue muy parejo y los dos primeros sets se definieron por la mínima diferencia. Mientras que en el tercero, UNLaM pudo liquidarlo con mayor comodidad. Así, los parciales finales fueron: 25-23, 27-25 y 25-19. Con este resultado, el equipo dirigido por Miguel Mudir quedó en la cuarta posición del campeonato, dado que la FMV le confirmó los puntos del partido que no pudo disputar ante River Plate por problemas con el piso del estadio Millonario. Además de la derrota de CCC, la octava fecha de la División de Honor también dejó los siguientes resultados: UAI 3-0 Bella Vista; Tortuguitas 1-3 Universitario (LP); Boca Jrs 3-0 Deportivo Morón; Club Italiano 3-1 San Lorenzo; Ciudad de Buenos Aires 2-3 Municipalidad de Lomas de Zamora; Vélez Sarsfield 2-3 River Plate; y Náutico Hacoaj 0-3 Club de Amigos. POSICIONES: 1) UAI, 21 puntos; 2) Ciudad de Buenos Aires, 20 puntos; 3) Boca Jrs, 19 puntos; 4) Ciudad de Campana, 18 puntos; 5) Club de Amigos y UNLaM, 17 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 15 puntos; 8) Vélez Sarsfield, 13 puntos; 9) Club Italiano, 12 puntos; 10) River Plate, 9 puntos; 11) Universitario (LP), 8 puntos; 12) San Lorenzo, 7 puntos; 13) Bella Vista y Náutico Hacoaj, 6 puntos; 15) Tortuguitas, 3 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos. PRÓXIMA FECHA. Por la próxima jornada, Ciudad de Campana recibirá a Boca Jrs en un partido programado para el martes a las 21.30 horas en el gimnasio de Chiclana 209. La novena fecha de la División de Honor tendrá también los siguientes encuentros: San Lorenzo vs UNLaM; Club de Amigos vs Vélez; Deportivo Morón vs Ciudad de Buenos Aires; Municipalidad de Lomas vs Tortuguitas; River Plate vs Italiano; y Universitario (LP) vs UAI.

EN OCHO FECHAS, CIUDAD ACUMULA SEIS TRIUNFOS Y DOS DERROTAS EN ESTA DIVISIÓN DE HONOR 2017.



