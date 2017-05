La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 26/may/2017 Villa Dálmine: la Reserva perdió ante Fénix







Como local, cayó 1-0 y dejó pasar la chance de quedar como único líder a una fecha del final de la fase de zonas. Por la 14ª y anteúltima fecha de la Zona A del Torneo de Reserva de Ascenso, Villa Dálmine perdió este miércoles ante Fénix por 1-0 en un partido disputado en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. Fue un encuentro en el que al equipo Violeta, conformado íntegramente por chicos de las divisiones juveniles, le costó manejar el balón y también la lucha por la "segunda pelota". En ese contexto, Fénix encontró el desnivel en un centro que supo capitalizar Marcos Reynoso, ganando la espalda de su marcador en el cierre del primer tiempo. Luego, en el complemento, Villa Dálmine pudo emparejar la lucha en el mediocampo e intentó empujar contra el arco visitante, pero no supo generar situaciones claras de gol (la mejor situación la tuvo Federico Acosta, pero remató desviado). De esta manera, el Violeta no pudo aprovechar su chance de quedar como único líder de la Zona A, luego de la derrota de Ferro Carril Oeste ante All Boys. Ahora, los punteros son Ferro y Deportivo Morón con 27 puntos, mientras que Villa Dálmine y Fénix quedaron como escoltas con 25. Y en la última fecha, el equipo de nuestra ciudad visitará a Deportivo Morón, mientras que Ferro recibirá a Armenio y Fénix hará lo propio frente a Chacarita. El ganador de la Zona A definirá el título frente al vencedor de la Zona B, que es liderada por Argentinos Juniors. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): José Castellano; Federico Acosta, Cristian Enriquez, Leonardo Maciel, Francisco Lavielle; Augusto Colaneri, Bahiano García, Jesús Portillo; Enzo Moreno, Germán Águila y Gastón Martiré. DT: Orlando Perazzo – Maximiliano Rama. SUPLENTES: Patricio Guidi, Leonel Montani, Marco Castrellón, Elías Grassi, Joaquín Lima, Nicolás Colombano y Jesús Guzmán. FÉNIX (1): Pablo Baldagi; Alan Telechea, Alcides Aranda, Axel Díaz, Lucas González; Nicolás Mazzeo, Sergio Alfonzo, Axel Trimarchi, Nicolás Velazco; Marcos Reynoso y Jonathan Camio Polenta. DT: Lucas Nohra. SUPLENTES: Juan Cruz Barreto, Facundo Méndez, Axel Sánchez, Ricardo Romero, Iván Ruiz, Axel Graveroj y Alejo Binaghi. GOL: PT 43m Marcos Reynoso (F). CAMBIOS: ST 12m Guzmán x Portillo (VD), 20m Colombano x Moreno (VD), 22m Binaghi x Reynoso (F), 34m Ruiz x Mazzeo (F); 38m Lima x Lavielle (VD); y 41m Romero x Camio Polenta (F). CANCHA: Predio Héctor Fillopski. ARBITRO: Lucas Mattis. ASISTENTES: Hernán Antola y Facundo Alcaraz.



GERMÁN ÁGUILA PERSIGUE EL BALÓN ANTE EL CIERRE DE UN DEFENSOR DE FÉNIX.



Villa Dálmine: la Reserva perdió ante Fénix

