Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti, jugadores del Boat Cub, integran el Seleccionado de la ABZC, que en su debut venció 62-47 a Junín. Ayer comenzó el Torneo Provincial Sub 15 que cuenta con la participación del Seleccionado de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), integrada por dos jugadores del Campana Boat Club: Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti. Y el debut del combinado de la ABZC fue con victoria, 62 a 47 sobre Junín, en un partido en el que Capezzuto fue titular y aportó 8 puntos, mientras que Michelotti consiguió 2 puntos como relevo. El máximo goleador del equipo dirigido por Juan Negro fue Martiniano Repetto (de Náutico Zárate), quien sumó 18 puntos, mientras que también se destacó el aporte de uno de los refuerzos de Zárate-Campana, Nicolás Fiorio (el jugador de Somisa de San Nicolás acumuló 11puntos y 13 rebotes). El Provincial Sub 15 se está disputando en Olavarría y también cuenta con la participación de las Selecciones de Mar del Plata, La Plata, Olavarría y Bahía Blanca. Hoy viernes habrá doble tanda de partidos y el Seleccionado de la ABZC estará jugando por la mañana frente al local Olavarría y por la tarde ante el combinado de La Plata. Luego, mañana sábado enfrentará a Bahía Blanca, mientras que el domingo cerrará su participación contra Mar del Plata. TORNEO OFICIAL: EL CCC JUEGA MAÑANA Y EL CBC, EL DOMINGO Por la cuarta fecha del Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la ABZC, Ciudad de Campana enfrentará mañana sábado como visitante a Atlético Baradero. Hasta el momento, el Tricolor suma una victoria en su única presentación: derrotó 74 a 68 a Defensores Unidos como local. En tanto, por la quinta fecha del Nivel B, el Campana Boat Club visitará el domingo a Tempestad de San Antonio de Areco desde las 19.30 horas. El equipo dirigido por Gustavo Godoy es escolta de la Zona B1 con registro de tres victorias y una derrota en cuatro presentaciones.

