La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Paritarias municipales:

No hubo acuerdo, pero el Gobierno y el Sindicato acercaron posiciones







La negociación salarial se retomó ayer por la mañana. Tras un cuarto intermedio de más de medio día, el gremio municipal se llevó una oferta que podría ser "suficiente", aunque sería constatada de manera oficial en la jornada de hoy. El Gobierno y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) acercaron posiciones y estarían más cerca de cerrar la dilatada paritaria 2017: ayer, tras un largo cuarto intermedio que se extendió hasta la medianoche, la gestión Abella hizo una nueva propuesta que el gremio se comprometió a responder hoy. Aunque en principio la oferta no sería suficiente para el STMC, la misma representa una mejora respecto a la última puesta sobre la mesa por el Ejecutivo municipal, aunque los números no trascendieron todavía. Ayer por la mañana los paritarios del Gobierno y del gremio retomaron la negociación, que fue seguida con gran expectativa por los delegados nucleados en la carpa instalada hace 20 días frente al Palacio Municipal. Por la tarde, cuando la discusión estaba "stand by", los municipales efectuaron una marcha por el centro de la ciudad con gran apoyo de otros sindicatos nucleados en la CGT Regional. Estaban, entre otros, afiliados a la UOCRA, Químicos, Estibadores, Petroleros y Metalúrgicos, encabezados por referentes sindicales como Oscar Villarreal, Néstor Casco, Luis Chesini y Alejandro Zapata. En los últimos días, acusaciones cruzadas entre el gremio y el Gobierno habían tensionado la cuerda y parecía que el conflicto no iba a resolverse en el corto plazo. De hecho, el miércoles, el Sindicato aseguró que el intendente no tenía la "voluntad" de allanar la vía hacia un acuerdo y, en una solicitada, había denunciado la intención oficial de hacer desembarcar en la ciudad al sindicato UPCN. No obstante, el jueves fuentes cercanas a la negociación le aseguraron a LAD que charlas informales mantenidas entre sindicalistas y funcionarios renovaban las chances de encontrar una salida. Las conversaciones también habría incluido al secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén "Cholo" García, que la semana pasada se ofreció a Abella como mediador. La última propuesta del intendente a los trabajadores consistió en una suba del 11% más cláusula gatillo aplicable a los meses donde la inflación supere los cálculos previstos, más una suma no remunerativa y por única vez de $2.000.

DURANTE EL CUARTO INTERMEDIO, EN HORAS DE LA TARDE DE AYER, LOS TRABAJADORES MUNICIPALES SE MOVILIZARON EN TORNO A LA PLAZA CON EL APOYO DE GREMIOS DE LA CGT REGIONAL.





BARRICHI DIALOGANDO AYER CON REFERENTES GREMIALES DE LA ZONA QUE SE ACERCARON A BRINDARLES SU APOYO AL SINDICATO MUNICIPAL.





Los trabajadores municipales se manifestaron en torno a la plaza durante el cuarto intermedio. INADI falló a favor de un sindicalista local Fue en el marco de una denuncia por "hostigamiento y persecución" que el secretario general del SIPEJEQ, Roberto Gorbarán, había realizado contra Petrobras. El instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI) le dio la derecha al gremialista Roberto Gorbarán en una denuncia presentada contra la empresa Petrobras. La noticia fue dada a conocer en un comunicado por el Sindicato del Personal Jerárquico de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, Baradero y Litoral Argentino (SIPEJEQ). En su dictamen nº 498-16, INADI falló a favor Gorbarán en la causa por "hostigamiento y persecución en razón de su condición de secretario general del SIPEJEQ por parte de la filial de la compañía brasileña. "En ese ámbito el INADI recibió la denuncia, analizó los actos denunciados, se produjeron las pruebas ofrecidas y se realizaron las audiencias de conciliación pertinentes y una vez concluido el proceso y con todas las pruebas y testimonios reunidos en las mencionadas actuaciones se produjo el dictamen a favor del secretario general", precisó la comunicación gremial. Al mismo tiempo, aclaró que "si bien el fallo de este organismo no es vinculante ni obligatorio se insta a la empleadora Petrobras a reinstalar en su puesto de trabajo a Gorbarán y a permitirle desempeñar su actividad sindical de forma libre y sin presiones ni restricciones, cesando de inmediato la persecución desplegada contra él". El dictamen del INADI ratificó una situación que de hecho ya está siendo cumplida, porque Gorbarán fue reinstalado en su puesto de trabajo por una orden judicial en marzo del año 2016 en marco de la causa 60412/2015. Gorbarán se desempeña actualmente como supervisor de Electricidad e Instrumentos. Hace 30 años que presta servicios pen la planta de Zárate de Petrobras. Había sido despedido el 17 de septiembre de 2015 ya estando en su cargo de secretario general del SIPEJEQ.

