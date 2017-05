La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Del Caño encabezó actividades en nuestra ciudad

NICOLÁS DEL CAÑO DIALOGÓ CON LOS MEDIOS LOCALES DURANTE SU VISITA A CAMPANA. Por una jornada laboral de 6 horas Del Caño aprovechó su recorrida por nuestra ciudad para difundir la propuesta insignia del FIT para estas elecciones: la reducción de la jornada laboral a seis horas, sin reducción salarial y con cada trabajador ganando como mínimo lo que vale la canasta básica familiar. "Hoy en la Argentina, según datos del INDEC, un tercio de la clase trabajadora está sobreocupada, mientras tenemos compañeros y compañeras desocupadas o con trabajos informales y precarios, sin la posibilidad de poder planificar sus vidas y estudios", señaló. Explicó que repartir las horas de trabajo permitiría alcanzar un índice de ocupación plena y, a la vez, garantizar que la crisis "la paguen los grandes empresarios". Es por eso que el lema de la iniciativa es "Nuestra vidas valen más que sus ganancias". Sin embargo, advirtió que dicho plan "no se hace solo con presentar un proyecto en el Congreso" sino que constituye "una lucha muy seria y a la organización de los propios trabajadores". El máximo referente de la izquierda argentina estuvo en Campana para brindar su apoyo a Guillermo Bentancourt y Brenda Reymundo, quienes serán precandidatos a concejales. Inauguró también la nueva sede del PTS. La izquierda ya está en plena carrera electoral e hizo de Campana una importante parada: mientras la semana pasada visitó la ciudad Cristian Castillo, ayer hizo lo propio Nicolás Del Caño, el máximo referente que tiene hoy el trotskismo a nivel nacional. Del Caño respaldó a los precandidatos a concejales del Frente de Izquierda (FIT) Guillermo Bentacourt y Brenda Reymundo, junto a quienes inauguró el local del PTS "Oscar ´Chiche´ Hernández" ubicado en calle De Dominicis. "La idea del FIT es conquistar más bancas en el Congreso, en las legislaturas y en los concejos deliberantes", avisó el exdiputado nacional. "Para eso planteamos fuertemente la defensa del salario y la lucha contra los despidos, acompañando cada movilización y, a su vez, presentando proyectos en el Congreso que responden a la agenda del pueblo trabajador, los jubilados y las mujeres", resaltó en diálogo con LAD. Del Caño sostuvo que "hay un sector importante de trabajadores que están defraudados por el Gobierno de Mauricio Macri", quien "llegó al poder con promesas demagógicas y no solo no las cumplió sino que hizo todo lo contrario: generó más pobres, está lleno de casos de corrupción y la inflación sigue perjudicando a los trabajadores". "Y a las patronales agrarias y mineras les quitó las retenciones a los dos días de asumir", dijo, por lo que no dudó en afirmar que "este es un Gobierno para los ricos y los grandes grupos económicos". También apuntó contra el Frente para la Victoria y el Frente Renovador, espacios a los que acusó de ser "garantes" del avance de Macri sobre los sectores más humildes al facilitarle el tratamiento de importantes leyes en el Congreso. El exlegislador nacional buscará volver a ocupar un lugar en Diputados esta vez en representación de la provincia de Buenos Aires. "Creemos que hace falta aportar todos los referentes que tenga el Frente de Izquierda a las disputas más importantes", explicó. Al mismo tiempo, aseguró que en Mendoza –su provincia de origen- el FIT crece de la mano "de una enorme cantidad de jóvenes que han venido dando la pelea en cada una de las luchas". En 2015, Del Caño se impuso ante el histórico Jorge Altamira y fue el candidato a presidente de la izquierda argentina. En ese sentido, no descartó la posibilidad de que vuelva a haber internas entre el PTS y el Partido Obrero, aunque de todos modos confió en que "la política de rotación de bancas" garantice "la unidad más allá de la lista que se termine eligiendo".

EL NUEVO LOCAL DEL PTS ESTÁ UBICADO EN LA CALLE DE DOMINICIS AL 800. Para del Caño, el "son lo mismo" a Macri y Scoli fue una "simplificación" Consultado por LAD acerca de los cuestionamientos que recibió por plantear antes del ballotage presidencial que Macri y Scioli "son lo mismo", Del Caño aseguró que fue sacado de contexto para "desprestigiar" su posición. "Se tergiversó: en el plateo, son coaliciones políticas distintas aunque ambas fuerzas sostienen el régimen social capitalista", afirmó. "Nosotros sabemos que (el FPV y Cambiemos) son alianzas y coaliciones distintas. Lo que nosotros sostuvimos era que tanto el plan de Macri como el de Scioli coincidían en el pago a los fondos buitres, la devaluación, los tarifazos y en que el plan de ajuste lo iban a sostener con represión", aseguró el exdiputado. "Nosotros no apoyamos ningún candidato que tenga como condición el ajuste a los trabajadores y la represión del pueblo. En ese marco, votamos en blanco. Después, eso de que son lo mismo es una simplificación para tratar de desprestigiar nuestra posición", concluyó.

