Encuentro regional de mujeres del Frente Renovador

Fue organizado por Katty Altimari







Se realizó ayer en nuestra ciudad y contó con la participación de la coordinadora nacional de Mujeres del Frente Renovador, Marcela Durrieu, y la senadora bonaerense Micaela Ferraro. Y fue acompañado por los concejales Ghione y Colella junto a Adriana Barbero. Este viernes las mujeres de la primera sección electoral del Frente Renovador se juntaron en Campana para discutir políticas de género. El encuentro fue organizado por Katty Altimari y contó con la participación de referentes provinciales y nacionales del massismo, entre ellas la coordinadora nacional de Mujeres del FR, Marcela Durrieu, y la senadora bonaerense Micaela Ferraro. "Estamos muy contentos de recibir en Campana el trabajo permanente de las mujeres del Frente Renovador. Somos una red muy grande", destacó Altimari. La exconcejal no ocultó su felicidad de darles la bienvenida tanto "a las mujeres del FR como del GEN después del importantísimo acto" de Sergio Massa y Margarita Stolbizer del jueves, durante el que presentaron su espacio "1 País". "Realmente fue extraordinario", afirmó. También agradeció "el acompañamiento de los concejales y los distintos sectores" del massimo local, junto a quienes trabaja para formar "un buen equipo y ser una gran alternativa para Campana". Por su parte, Durrieu ponderó el lugar que ocupan las mujeres massistas. "Quiero decir con mucho orgullo que somos las mujeres del Frente Renovador quienes hacemos punta en la lucha por nuestros derechos y vamos a seguir haciéndolo", aseveró. La concejal del partido de San Isidro, mamá de Malena y Sebastián Galmarini, cuestionó la desigualdad social, económica y laboral que sufren, aunque rescató que en Argentina las mujeres posean "un nivel educativo más alto que los varones". "Por eso cuando hablan de capacitarnos de cara a la Ley de Paridad en las listas electorales no entiendo a qué se refieren", ironizó. "Es como que la política mirara una sociedad que no existe más: con un varón proveedor y una señora que se queda en su casa a cuidar a los chicos. (No obstante) Un tercio de las familias están encabezadas por una mujer, nuestros salarios ya no son más comentarios y nos hemos convertido en equilibristas de circo, con un brazo trabajando y con el otro criando a nuestros hijos", aseguró. Justificó en esa línea la alianza del FR, el GEN y Libres del Sur, al ser "los únicos tres partidos que contenían políticas para las mujeres". "En el resto no pareceríamos mencionadas nada más que para usarnos de punteras en las elecciones", criticó. En tanto, Ferraro sostuvo que "es muy importante fortalecer este espacio de encuentro porque en Argentina, en la provincia y en este distrito faltan políticas que estén atravesadas por la perspectiva de género". "Además de que falten lugares para contener a las mujeres víctimas de violencia, además de que falten guarderías y todo el andamiaje para que podamos laburar, estudiar o lo que hayamos elegido hacer, falta pensar las políticas públicas en general con perspectiva de género. Nosotros con este espacio queremos garantizar que cuando este equipo sea gobierno en Campana, todas las políticas que implementen lo hagan pensando en cómo les van a impactar a las mujeres y a los varones", explicó. Asimismo, confirmó que la Ley de Paridad sancionada por la Legislatura bonaerense está en vigencia. "La redactamos de manera tal para que no haya necesidad de reglamentarla. Están previstas cada una de las situaciones que pudiera surgir, con lo cual a partir de su promulgación ya está en funcionamiento. Así que en la provincia de Buenos Aires y en cada uno de sus distritos va a ver listas paritarias, uno y una, una y uno, de manera secuencial y alternada", señaló. De todas formas, avisó que Frente Renovador está "preparando abogados y abogadas para acompañar a aquellas mujeres que sientan que en sus espacios políticos o en sus distritos no es garantizado ese derecho". El encuentro fue acompañado también por los concejales Juan Ghione y Marco Colella, y referentes del peronismo local como Adriana Barbero.

En el encuentro se ratificó que la Ley de Paridad sancionada por la Legislatura está en vigencia.



Encuentro regional de mujeres del Frente Renovador

Fue organizado por Katty Altimari

