La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017

"Es una vergüenza que los vecinos tengan que reparar las calles con sus propias manos"







Maximiliano Saucedo y Jonathan Pilla, jóvenes que integran el espacio ciudadano Vamos Campana, observaron cómo replica el accionar vecinal ante la ausencia de respuestas por parte del Municipio. "A los actuales funcionarios, lo de servidores públicos les queda grande", coincidieron. "Los timbreos no muestran la realidad" aseguran Maximiliano Saucedo y Jonathan Pilla, dos jóvenes que integran las filas de Vamos Campana, y quienes aseguran que su paso por la política será "para estar a disposición de la gente". Los jóvenes referentes lamentaron la proliferación de casos donde los propios vecinos tienen que reparar las calles ante la falta de respuesta en sus reclamos. "Esto que ocurre hoy en distintos puntos de la Ciudad, nunca se había visto antes. Y habla de un cansancio por no ser escuchados. Es una vergüenza que los vecinos tengan que reparar las calles con sus propias manos" aseguró Saucedo, quien además, es referente local del Frente Grande. Por su parte Jonathan Pilla, vecino y comerciante de Otamendi, puso como ejemplo lo que ocurre en su barrio. "Muchos vecinos han tenido que asistir al Concejo Deliberante, para decirles en la cara a sus representantes que les han mentido. El Intendente les prometió obras que nunca hizo. Los concejales no los escuchan. Y la pregunta que todos nos hacemos, es ¿adónde van a parar los recursos de las tasas municipales, que tanto aumentaron en contraposición con la disminución del mantenimiento en los barrios?". Finalmente, coincidieron en que "cuando un vecino debe reparar sus calles y limpiar sus zanjas, cuando paga una tasa que precisamente debería darle esos servicios como contraprestación, significa que lo están estafando, y que a los actuales funcionarios, lo de servidores públicos les queda grande".

Vecinos reparando sus calles. La imagen se repite en las redes sociales.





Pilla y Saucedo hablaron del esfuerzo de los vecinos a la hora de resolver sus problemáticas.



