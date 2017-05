La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Se realizó la reunión mensual del Foro Municipal de Seguridad







Participó el Jefe de la Policía Local, subcomisario Juan Gabriel Gómez. En las instalaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Campana se realizó días atrás la reunión mensual del Foro Municipal de Seguridad de nuestra ciudad, bajo la presidencia del Dr. Alfio Serini y la asistencia de los restantes miembros de la Mesa Ejecutiva, como el Secretario Joaquín Zanetti y el vocal Raúl Benestante. E esta ocasión, también participó especialmente el Jefe de la Policía Local, subcomisario Juan Gabriel Gómez, además de miembros de instituciones intermedias de la comunidad y vecinos representantes de Sociedades de Fomento. Sin embargo, no existió participación ni de funcionarios del Departamento Ejecutivo ni de integrantes del cuerpo legislativo, una situación que fue remarcada desde el Foro y por los asistentes. En ese sentido se informó que las primeras opiniones estuvieron relacionadas al "poco interés de quienes tienen en sus manos el manejo de la prevención del delito de asistir a estas reuniones, donde se puede escuchar de primera mano lo que sucede en los barrios y lo que piensan los vecinos, recordando que siempre fue útil la información vertida que se ponía en conocimiento de las autoridades policiales y municipales, para realizar un plan acorde de prevención, conociendo las mutaciones geográficas de las distintas modalidades delictivas para poder atemperar la realización de este tipo de actos contra la seguridad ciudadana". En tanto, el subcomisario Gómez informó que autoridades policiales de la Provincia dictaminaron la prohibición a los jefes policiales de participar del Consejo Consultivo. También detallo el funcionamiento del 911, agregando que los telefonistas tuvieron una capacitación de "solo seis meses". Ante esto, los vecinos señalaron que su uso no se adecuó a las necesidades actuales ni a las nuevas tecnologías, dado que no es dinámico el accionar por los protocolos de activación de respuestas, deficientes ante las necesidades imperantes hoy en la velocidad de las mismas. Ante preguntas referentes a la creación del Cuerpo de Policía Local Motorizado, se comentó que el personal ha comenzado la semana pasada un curso de maniobras en motocicleta. El grupo está compuesto por 18 efectivos que patrullarán en pareja y para quienes se ha solicitado la compra de motocicletas de alta cilindrada. Durante su participación, el Jefe de la Policía Local explicó también que se está trabajando con la investigación de fiestas clandestinas y clausuras de las mismas. Además, informó que existen 150 cámaras en la ciudad, que los móviles tienen un sistema de posicionamiento GPS el cual es monitoreado por el Cimopu y la mesa de enlace; y que se está gestionando además la incorporación del sistema de GPS para el personal caminante (la Policía Local dispone actualmente de 255 efectivos). Finalmente, agregó que se va a implementar un sistema de formulario para radicar las denuncias en el Barrio Lubo y que se está evaluando la posibilidad que el personal caminante pueda completar dichos formularios.



