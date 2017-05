La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Regionales:

Polémica por el Juzgado de Faltas Nº 2

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







En la última sesión abierta del Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz el concejal del Pro Ariel Herling planteó dudas sobre supuestos gastos relacionados con el Juzgado de Faltas Número 2, cuya creación fue anunciada, pero todavía no se encuentra en funcionamiento. El planteo surgió durante el debate sobre la rendición de cuentas municipal correspondiente al año 2016, que finalmente fue aprobada con los votos del oficialismo. En la sesión Herling manifestó dudas sobre el gasto de 240.000 pesos en personal para ese juzgado que aun no está en funcionamiento y por lo tanto no tiene personal nombrado. Según manifestó el propio Herling, sus dudas no fueron evacuadas por el bloque oficialista, y al respecto anunció que si el gobierno municipal no realiza las aclaraciones pertinentes realizará las denucias penales que correspondan tanto a quienes tienen responsabilidad de administración de los recursos municipales, como a los concejales que avalaron lo actuado con su voto en el Concejo Deliberante. Luego, el gobierno municipal aclaró que en el presupuesto del año 2016 estaba previsto el gasto de sueldos para el personal del Juzgado de Faltas Nº 2 al que se refirió Herling, pero esos gastos nunca se llevaron a cabo ya que el juzgado no fue efectivamente creado, ni el personal nombrado. En ese sentido, el municipio también señaló que lamenta no haber podido concretar aun la apertura de ese juzgado, y auguró poder lograrlo en el futuro próximo, para lo cual ya están presupuestados los fondos necesarios. El municipio también afirma lamentar que la apertura del nuevo juzgado "pueda causar a alguien molestias o afectar intereses, pero creemos en la optimización y jerarquización del servicio de justicia municipal para garantizar de esta forma a los vecinos un rápido y eficiente servicio."

Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz.



