Ajedrez:

Un centenar de jugadores de diferentes ciudades de nuestra región compitieron en sus respectivas categorías en el Independiente Athletic Club. Nuestra ciudad fue anfitriona de la primera etapa de la Liga Infantil Zona Norte de Ajedrez que se realizó en las instalaciones del Independiente Athletic Club el pasado sábado. Allí se reunieron un centenar de jugadores de diferentes ciudades de nuestra región, quienes compitieron en las seis categorías en las que se dividió el torneo. El certamen fue dirigido por Edgardo Cavagna, quien estuvo secundado por Silvia Costa, Jorge Quarti, Margarita Godoy, Jorge Trobec y Enrique Contesotto. Y se jugó por el sistema suizo a seis rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida de las categorías promocionales, mientras que entre los Libres se dispuso de 15 minutos por jugador. Los resultados en cada una de las categorías fueron los siguientes: SUB 8: 1) Thiago Estrada (Escobar), 5 puntos; 2) Kevin Verón (Villars), 4 puntos; 3) Uma Nouche (San Miguel), 3 puntos. SUB 10: 1) Joaquín Pereyra (San Miguel), 5,5 puntos; 2) Timoteo Condo (Escobar), 5 puntos; 3) Francisco Gil (San Isidro), 4 puntos; 4) Ignacio Gómez (San Miguel), 4 puntos; 5) Pedro Moroni (Campana), 4 puntos; 6) Ulises Bejarallo (Escobar), 4 puntos; 7) Gabriel Salvagio (San Miguel), 3,5 puntos; 8) Emily Estrada (Escobar), 3 puntos; 9) Mateo Maldonado (Campana), 3 puntos; 10) Matías Reinaga (San Miguel), 3 puntos. SUB 12: 1) Loana Polo (San Miguel), 5 puntos; 2) Elías Acevedo (San Miguel), 5 puntos; 3) Jeremy Condo (Escobar), 5 puntos; 4) Santiago Susco (Gualeguaychú), 5 puntos; 5) Laura Clamades (San Miguel), 4 puntos; 6) Agustín Muñoz (Campana), 4 puntos; 7) Agustín Díaz de la Viña (Zárate), 4 puntos; 8) Neyen Mesa (San Miguel), 3,5 puntos; 9) Maximiliano Carabajal (San Miguel), 3 puntos; 10) Joaquín Boteri (San Nicolás), 3 puntos. SUB 14: 1) Gaspar Aspreli (Tigre), 5,5 puntos; 2) Santino Serrano (Escobar), 5 puntos; 3) Pablo Polo (San Miguel), 4 puntos; 4) Augusto Presfrain (Gualeguaychú), 4 puntos; 5) Ezequiel Paz (San Miguel), 4 puntos; 6) Matías Gandulfo (San Miguel), 3,5 puntos; 7) Francisco Adam (San Miguel), 3 puntos; 8) Joaquín Munafo (Campana), 3 puntos; 9) Álvaro Lucero (San Miguel), 3 puntos; 10) Leandro Finelli (San Nicolás), 3 puntos. SUB 16: 1) Kevin Condo (Escobar), 6 puntos; 2) Juan Vega Blanche (Campana), 4,5 puntos; 3) José Estrada (Escobar), 4,5 puntos; 4) Francisco Estabilito (Gualeguaychú), 3 puntos; 5) Marcos Acuña (San Miguel), 3 puntos; 6) Marcelo Bello (Campana), 3 puntos; 7) Lautaro Corindo (Villars), 3 puntos; 8) Wanda Gamboa (San Miguel), 1,5 puntos; 9) Emiliano Durante (Villars), 1 punto; 10) Marianela González (San Miguel), 0,5 puntos. LIBRES: 1) Gonzalo Saldaño (Escobar), 5,5 puntos; 2) Nahuel Cabrera (San Pedro), 4,5 puntos; 3) Miguel Peña (San Pedro), 4,5 puntos; 4) Claudio Perino (Villars), 4,5 puntos; 5) Iván Rossi (Campana), 4 puntos; 6) Francisco Pérez (Escobar), 4 puntos; 7) Claudio Moreda (Zárate), 4 puntos; 8) Guillermo Barales (Zárate), 4 puntos; 9) Darío Sánchez (Campana), 3,5 puntos; 10) Abraham Abregú (Campana), 3 puntos. Concluido el torneo se realizó la entrega de premios, acto que contó con la participación de Oscar Andere (en representación de la Comisión Directiva del IAC), Esteban Capoccetti (Presidente de la Federación de Ajedrez de Zárate) y el maestro Lucas Moreda. "La Liga Infantil de Ajedrez les agradece a las familias Rossi, Díaz de la Viña y Condo; al Director de Deportes de Campana, Gonzalo Patiño; y a la Panadería Sol de Mayo por el apoyo recibido para poder realizar este torneo", destacaron desde la organización. La próxima etapa de la Liga Infantil de Zona Norte se realizará el sábado 17 de junio en el Círculo de Ajedrez de Escobar.

PARTICIPARON JUGADORES DE DIFERENTES LOCALIDADES, COMO SAN MIGUEL, SAN ISIDRO, SAN NICOLÁS, ESCOBAR Y GUALEGUYACHÚ, ENTRE OTRAS.



Hoy, torneo escolar en el CNZ Esta tarde, a partir de las 14 horas, la Escuela de Ajedrez "Salvador Cali" del Club Nautico Zárate organiza el segundo Torneo Escolar de Ajedrez de este 2017. El mismo es abierto para todos los alumnos que concurren a Escuelas Primarias Estatales y Privadas de nuestra zona. Se jugará por el sistema suizo a 5 rondas, sin tiempo límite de reflexión para cada partida y los participantes se agruparán en las siguientes categorías; Categoría "A" (Alumnos de 1º, 2º y 3º Año EPBMixto); Categoría "B" (Alumnos de 4º y 5º Año EPB), Categoría "C" (Alumnas de 4º a 6º Año EPB) y Categoría "D" (Alumnos de 6º Año E.P.B.). Habrá Premios para los 10 primeros en cada una de las categorías y las inscripciones se reciben hasta las 13.30, media hora antes del horario establecido para el comienzo.

