Con puntaje ideal, La Chancleta de Neymar es líder de la Zona A. En tanto, en la Zona B, cuatro equipos comparten la cima.

El pasado sábado se disputó la sexta fecha de la "Copa Ameghino Servicios 2017", el Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana, que tiene a "La Chancleta de Neymar" como único líder de la Zona A con 18 unidades, mientras que en la Zona B son cuatro los equipos que comparten la cima con 13 unidades: "Transportes Espartaco", "Académicos/Ameghino Servicios", "Carpintería Metálica Curti" y "Tarantula FC".

Los resultados y goleadores de la sexta fecha de este certamen fueron los siguientes:

ZONA A

*Humilde Team 4 - Paliza Táctica 0. Goles: Franco Toloza, Juan Ignacio Díaz, Germán Fick y Brian Montero (HUT)

*El Muro FC 1 - Interacero S.A. 7. Goles: Martín Parodi (ELM); Iñaqui Monteiro Rodríguez (2), Tomás Gatti (2), Matías Aguilera, Santiago Carello y Gerónimo Ferrari (INT).

*Cabañas Yerua/Carnicería Belén 3 - CYL/El Buen Sabor 2. Goles: Martín Pereyra (2) y Leandro LaPalma (CYCB); Matías López (CYL).

*La Chancleta de Neymar 7 - Carnicería El Apo 2. Goles: Alex Curto (5), Agustín Germano y Uriel Brandan (LCN); Luis Loyola y Nicolás Bordenave (CEA).

*Super Mc Cottas/JCO 1 - La Autentica Defensa 5. Goles: Mario Velurtas (SMC); Nicolás Sarlinga, Julián Ithurburu, Santiago Ithurburu, Iván Sierra y Augusto Martín (LAD)

*Plegadoras Migueles 2 - Hierros Campana 2. Goles: Daniel Batalla y Martín Gómez (PLE); Matías Pellini (2) (HIE).

*Panadería Fénix/Distrihuev 2 - Lavadero Mr. Wash 1. Goles: Jonathan Boscoso y Franco Colliard (PFD); Daniel Miño (LMW).

ZONA B

*Inmatel/MM Instalaciones Eléctricas 1 - Paso a Paso 3. Goles: Mariano Valentín (INM); Fernando Cecco (2) y Augusto Puzzo (PAP).

*Carpintería Metálica Curti 5 - La 20 1. Goles: Gabriel Albornoz (2), Matías Rojas, Axel Abed y Franco Lucchetti (CMC); Lorenzo Bravo (La20).

*Mirtha La Pantera 2 - Académicos/Ameghino Servicios 3. Goles: Martin Costamagna y Walter Bertoli Barsotti (MLP); Joaquín Ferrari, Joaquín Lima y Álvaro Stella (AAS).

*La Era Repuestos/Automotores Gallego 1 - Pago al Toque 1. Goles: Matías Albornoz (LER) y Sebastián Sauan (PAT).

*Esturión 4 - Cervecero 2. Goles: Fernando Cimiotto, Alejo Sarna, Sebastián Cossali y Facundo Ponce de León (EST); Agustín Graf y Gastón Priano (CER).

*Amigos de Ronaldo 2 - Tarántula FC 3. Goles: Franco Parrilla y Lautaro Cerezo (ADR); Jonatan Alfaro, Santiago Díaz y Martín Raza (TFC)

*Italianisimas FCA 0 - Amarula FC 1. Gol: Matías Irigoyen (AFC)

INTERZONAL: Transportes Espartaco 6 - Branca FC 3. Goles: Luciano Gambini (2), Franco García (2), Fidel Cantero y Juan Cruz Varela (TRA); Ian Albornoz (2) y Jorge Ledesma (BFC).

GOLEADORES: 1) Ian Albornoz (BFC), 11 goles; 2) Alex Curto (LCN), 9 goles; 3) Tomás Gatti (ISA), Franco Lucchetti (CMC), Matías Marchan (PAT), Juan Pablo Moreira (TRA) y Agustín Carreras (SMC), 7 goles; 8) Joaquín Ferrari (AAS), Matías Irigoyen (AFC) y Ramiro Litardo (TRA), 6 goles.

PRÓXIMA FECHA: Hoy, sábado 27 de mayo, se disputará la 7ª fecha con el siguiente cronograma de partidos: Carnicería El Apo vs. Plegadoras Migueles (14.00), Italianisimas FCA vs. Amigos de Ronaldo (14.00), Lavadero Mr. Wash vs. La Chancleta de Neymar (15.10), La Autentica Defensa vs. Panadería Fénix/Distrihuev (15.10), Cervecero vs. Amarula FC (15.10), CYL/El Buen Sabor vs. Super Mc Cottas/JCO (16.20), Pago al Toque vs. Esturión (16.20), Interacero S.A. vs. Cabañas Yerua/Carnicería Belén (17.30), Transportes Espartaco vs. Inmatel FC (17.30), Ameghino Servicios vs. La Era Repuestos/Automotores Gallego (17.30), Branca FC vs. Humilde Team (18.40), La 20 vs. Mirtha La Pantera (18.40), Paliza Táctica vs. El Muro FC (19.50), Paso a Paso vs. Carpintería Metálica Curti (19.50) y Tarantula FC vs. Hierros Campana (19.50).