Serán locales en todas sus divisiones por la novena fecha de la Zona E3 del Torneo Metropolitano. La Primera juega a las 16 horas.

Esta tarde, las divisiones femeninas del Campana Boat Club recibirán a San Luis por la novena fecha de la Zona E3 del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped.

El plato principal será el encuentro de Primera División, que se jugará desde las 16 horas en la cancha "Héctor Tallón", en la ribera de nuestra ciudad.

El equipo dirigido por Alcides Godoy llega a esta fecha luego de caer 2-0 como visitante frente a Universidad de Buenos Aires en un encuentro en el que alistó a Romina Guerrero; Florencia Núñez, Agustina Mayer, Agustina Ibáñez; Camila Tenembaum, Fátima Lieutier, Candela Corrata, Bárbara Brezzi; Catalina Tapia, María Eugenia Díaz y Sofía González. Luego ingresaron: Camila Pérez Johanneton, Lucía Barzcinsky, Martina Della Barrera y Malena Avigliano.

Con este resultado, la Primera Damas del CBC se mantiene con 4 puntos y ocupa la 14ª colocación de la Zona E3.

PRIMERA E3 - RESULTADOS 8ª FECHA: Arquitectura "B" 3-0 San Patricio "B"; Camioneros 2-0 Regatas Avellaneda "B"; San Luis 0-1 San Carlos "B"; Universidad de Buenos Aires 2-0 Campana Boat Club; Pucará "B" 2-3 Banfield "B"; GEBA "E" 2-2 Italiano "B"; Liceo Naval "B" 1-1 Ducilo "B"; Regatas Bella Vista 6-3 Liceo Militar.

FECHA 9: Liceo Militar 1-3 Liceo Naval "B"; San Patricio "B" vs Regatas Bella Vista "B"; Ducilo "B" vs GEBA "E"; Italiano "B" vs Pucará "B"; Banfield "B" vs Universidad de Buenos Aires; Campana Boat Club vs San Luis; San Carlos "B" vs Camioneros; Regatas Avellaneda "B" vs Arquitectura "B".