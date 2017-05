La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Básquet:

Ciudad de Campana presentará hoy a su nuevo entrenador en su visita a Atlético Baradero







Fabián Timmis, ex Deportivo San Andrés y Sportivo Pilar, asumió la conducción técnica de la Primera División del CCC y esta noche, desde las 20.30, tendrá su primer compromiso por el Torneo Oficial 2017 de la ABZC. Esta noche, por la cuarta fecha del Nivel A del Torneo Oficial de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana estará visitando desde las 20.30 horas a Atlético Baradero, en un partido que tendrá una importante novedad para el equipo de nuestra ciudad: es que al frente de la conducción técnica estará Fabián Timmis, quien asumió el cargo en la semana, luego del alejamiento de Esteban Sánchez y el "interinato" de Germán Género. "Estoy muy agradecido que hayan confiado en mí y espero estar a la altura de las circunstancias", explicó Timmis en diálogo con FM Radio City. Se trata de un entrenador muy vinculado al Deportivo San Andrés (donde también fue jugador) y que ya cuenta con experiencia en la ABZC (dos temporadas), dado que dirigió a Sportivo Pilar. "Llegó a un club que en los últimos años ha hecho un trabajo muy serio, con entrenadores muy serios y que en los últimos años han obtenido muy buenos resultados deportivos. Pero lo más importante es que han dejado una base de jugadores importante, joven y con disciplina de trabajo", remarcó el flamante entrenador del CCC. "Nos estamos conociendo con los jugadores. Así que no haremos muchos cambios por el momento", explicó Timmis, quien dejó entrever que esta noche sería Germán Género quien siga dando las principales indicaciones: "Él conoce más a los jugadores y tiene más claro lo que vienen trabajando". El encuentro ante Atlético Baradero será la segunda presentación del Club Ciudad de Campana en el Oficial 2017 de la ABZC. Es que en la primera fecha de la Zona 1 del Nivel A postergó su encuentro a pedido de Presidente Derqui y en la tercera jornada quedó libre. Así, su único partido hasta el momento ha sido su victoria 70 a 64 sobre Defensores Unidos de Zárate como local. Esta noche tendrá la oportunidad de prolongar su arranque ganador, dado que enfrentará a un equipo que perdió a los jugadores que le permitieron llegar al Nivel A (superó en la final de la B al Boat Club) y así cayó en sus dos presentaciones por amplio margen, acumulando un diferencial de -82 en estos dos encuentros.

FABIÁN TIMMIS, JUNTO A GERMÁN GÉNERO. Provincial Sub 15: la Selección ABZC enfrenta a Bahía en duelo de invictos Con la participación de Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti, Zárate-Campana venció ayer a Olavarría y también a La Plata. La doble jornada de viernes del Provincial Sub 15 dejó a dos Selecciones como grandes aspirantes al título: Zárate-Campana y Bahía Blanca, que hoy se enfrentarán en un partido vital para definir al campeón de este certamen que se está disputando en Olavarría y concluirá mañana domingo. Ayer, la Selección de la ABZC (que cuenta en su plantel con dos jugadores del Campana Boat Club: Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti) superó 69 a 46 al local Olavarría por la mañana; y luego, por la tarde, venció 60 a 45 a La Plata. Y como el jueves había derrotado a Junín, quedó en la cima con registro de tres victorias en tres presentaciones. De la misma forma llega el gran candidato Bahía Blanca, que el jueves dio cuenta fácilmente de Olavarría y ayer sumó otros dos triunfos: 67-55 sobre el combinado de Mar del Plata; y 59-45 ante Junín.

Básquet:

Ciudad de Campana presentará hoy a su nuevo entrenador en su visita a Atlético Baradero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: