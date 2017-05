La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 27/may/2017 Rugby:

El Tricolor intentará dejar atrás la derrota sufrida como visitante ante Tigre RC. La Intermedia comienza 13.45 y la Primera, 15.30 horas. Por la séptima fecha del Grupo II de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde la visita de Las Cañas en una jornada que comenzará a las 13.45 horas con el partido de Intermedia, previa del choque de Primera División que iniciará a las 15.30 en la cancha de Luis Costa y Chiclana. El Tricolor buscará su segunda victoria de la temporada y recuperarse también de la derrota sufrida el pasado sábado, cuando cayó 27-24 como visitante frente a Tigre RC. En ese encuentro, el CCC anotó tres tries por intermedio de Andrés Moreno, Nazareno Alaguibe y Juan Francisco Calvi, al tiempo que también sumó un try-penal y dos conversiones de Calvi. Sin embargo, esos 24 puntos no le alcanzaron para quedarse con el triunfo. En esta oportunidad, la formación de Ciudad estuvo conformada por Leonardo Vega, Nicolás Fernández y Alan González; Cristian Paz Rivarola (Leandro Francica), Laureano Salas (Lucas Fernández); Nicolás Zacarías, Federico Sfreddo, Andrés Moreno; Cristian Giles Delgui (Alfredo Delgado), Juan Calvi; Pablo Maza, Carlos Díaz, Franco Barco, Facundo Cerda; Nazareno Alaguibe. Con este resultado, el Tricolor quedó en la 12ª posición del Grupo II, con 7 puntos, producto de una victoria y cinco derrotas en seis presentaciones. Y hoy recibirá a Las Cañas, que en la última fecha venció 25-21 a Tiro Federal de San Pedro. De esta manera acumula 15 unidades (tres triunfos y tres caídas en seis fechas) y se ubica en el 8º puesto. La séptima fecha de este Grupo II se completará con los siguientes partidos: Tiro Federal de San Pedro (14 puntos) vs Mercedes RC (13); San Marcos (9) vs San Andrés (27); Los Cedros (18) vs Argentino (17); San José (2) vs El Retiro (16); Atlético y Progreso (17) vs Varela Junior (16); y Areco Rugby (21) vs Tigre RC (6).



