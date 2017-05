Los municipales esperan que la negociación paritaria se resuelva este lunes

DESDE EL MUNICIPIO SE MOSTRARON "OPTIMISTAS CON LLEGAR A UN ACUERDO" Sobre el avance de la negociación paritaria alcanzado en los últimos días, desde el Municipio le comentaron a La Auténtica Defensa que desde el Ejecutivo son "optimistas" en cuanto a alcanzar un próximo acuerdo. "En cada reunión paritaria siempre hemos presentado una propuesta superadora y somos optimistas con llegar a un acuerdo", señalaron fuentes municipales. Esas mismas fuentes también resaltaron la intervención de Rubén "Cholo" García, Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo). "El intendente ha dialogado varias veces con García y reconoce que ha sido positiva su intervención", explicaron al respecto. La oferta presentada por el Ejecutivo el viernes a última hora se aproxima a las pretensiones del Sindicato, aunque el gremio considera que hay detalles que se pueden mejorar. Mañana se realizaría una nueva reunión entre las partes. A la espera de que el Gobierno mejore "algunos detalles" de la última propuesta salarial presentada, los municipales prologaron por un fin de semana más su acampe en la plaza Eduardo Costa aunque esperan con buenas perspectivas un pronto desenlace del conflicto paritario. El viernes a última hora el Gobierno ofreció un oferta superadora respecto a la del 11% con cláusula gatillo y monto no remunerativo de $2 mil para el primer semestre del año. Las cifras oficiales de la oferta no trascendieron, pero se acercan más a lo que pretendían los representantes del Sindicato Municipal (STMC). Sin embargo, el ofrecimiento fue rechazado porque, en la visión del gremio, aún pueden lograrse más beneficios para sus afiliados. La próxima mesa de negociación se pautó para mañana. De lo que no se está hablando es del convenio que tenía el Sindicato con el Municipio para que este actuara como agente perceptor de las cuotas adeudadas por los trabajadores a comercios de la ciudad, ya que –como manifestaron fuentes gremiales- "eso está por fuera de las metas paritarias". "De todos modos, estuvimos en contacto con los comercios y nos expresan su apoyo y disconformidad con la medida que tomó el intendente: piensan como nosotros que no era la forma de poner fin a esta situación, si bien el convenio estaba caído", aseguró el secretario de Prensa del STMC, Norberto Burgueño. Un papel clave en la reanudación de la negociación paritaria jugó en la semana el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo), Rubén "Cholo" García, quien se comunicó en dos oportunidades con el intendente Abella y encausó la atascada discusión. Sucede que el titular del gremio local, Carlos Barrichi, no tiene diálogo con el jefe comunal desde la denuncia por amenazas que Abella radicó en su contra en la Fiscalía 2. Así lo señaló el viernes en las palabras que les dirigió a los municipales luego de la marcha efectuada por el centro. Solo una vez que se realice la audiencia de mediación podrían volver a tener contacto, dijo. En ese sentido, este sábado Barrichi le reconoció a García su intervención. "Destacamos el gesto del compañero ´Cholo´ García en el conflicto y el hecho de haber puesto a discusión las herramientas de la Federación", expresó en declaraciones escritas compartidas a LAD. Por otra parte, recalcó que el gremio está "permanentemente abierto al diálogo" con la intención de "resolver un problema" al que calificó como "desgastante para el Ejecutivo, los trabajadores y toda la ciudad".

MAÑANA CONTINUARÍA LA NEGOCIACIÓN CON UNA NUEVA MESA PARITARIA ENTRE EL EJECUTIVO Y EL SINDICATO MUNICIPAL (FOTO ARCHIVO).

Los municipales esperan que la negociación paritaria se resuelva este lunes

