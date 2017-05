Juan Ghione: ”Campana no va a tener elecciones internas en nuestro Frente”

Aunque asegura que "las ingenierías electorales son complejas", Ghione apuesta por la unidad en "Un país" tras el lanzamiento de Massa y Stolbizer. Ubica a Cazador "más afuera que adentro" y aspira a que el Frente Renovador se convierta en la primera minoría del Concejo Deliberante "El oficialismo perderá la mayoría y entiendo que eso es bueno", señaló mano a mano con LAD.

El lanzamiento del binomio Sergio Massa (Frente Renovador) – Margarita Stolbizer (GEN) empezó a definir qué nombres y sectores se van decantando hacia este nuevo espacio denominado "Un país" de cara a las próximas elecciones legislativas. Y nuestra ciudad no está ajena a este proceso en el que Juan Ghione, presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, es palabra autorizada para analizar el presente y, sobre todo, lo que puede llegar a pasar en el cierre de listas para las Primarias que se realizarán en agosto.

-¿En qué lugar está parado el Frente Renovador Campana?

-Hemos desarrollado un trabajo importante en el Concejo Deliberante. Desde lo político la gente lo ha visto y hemos tratado de buscar coincidencias con otros sectores de la política local y tener una visión común sobre algunos temas. Y creo que nos hemos distinguido en algunos temas importantes. Y a su vez, estamos desarrollando un trabajo de mucho contacto con los vecinos. Somos dos concejales solamente y, sin embargo, hemos mantenido un contacto importante con la gente. No podemos resolver problemas, porque no podemos desde dos bancos, pero hemos estado atentos y hemos recorrido la ciudad para instalar en el Concejo Deliberante problemáticas que nos manifiestan los vecinos. Nosotros entendemos que la política es de cara a la gente. Atender sus pedidos. A veces parecen pequeños, pero es el problema más importante que tienen, porque es el problema de todos los días.

-¿Cómo llega el Frente Renovador Campana a las elecciones legislativas de este año y cuáles son las aspiraciones?

-Aspiramos a convertirnos en la primera minoría del Concejo Deliberante. Somos uno de los dos bloques que menos bancas renuevan, así que somos los que enfrentamos con mayor tranquilidad el proceso electoral. El que más renueva es el oficialismo y en lo que seguramente nos vamos a poner todos de acuerdo es que el oficialismo pierde la mayoría en el Concejo Deliberante (NdR: se vence el mandato de cinco concejales de Cambiemos y también el de Carlos Cazador, "aliado" del oficialismo en el HCD). Y yo entiendo que esto es bueno, porque nos va a permitir enderezar el timón de este buque que no tiene muy claro hacia dónde va.

-¿Qué significa de cara a la campaña el lanzamiento conjunto de Massa y Stolbizer?

-En términos de política es una importante oxigenación del Frente Renvoador, con sangre que proviene de sectores progresistas; más radicales que vienen a sumar, con la experiencia de saber que el proyecto en el que trabajaron no reunió las expectativas que imaginaban. Encuentra también a peronistas que entienden que el único lugar donde el peronismo está ordenado y mantiene sus principios fundamentales es el Frente "Un país para todos". Creo que vamos a ser un centro de atracción de votantes de todos los sectores. Y queremos convertirnos en eso, porque nos nutre para poder armar una estructura para generar un país para todos y, fundamentalmente, una ciudad para todos los campanenses.

-Estos grandes acuerdos suelen complicar muchas veces los armados locales. ¿Puede suceder eso en Campana?

-No. Todo lo contrario: creo que el armado local correrá la misma suerte y permitirá incorporar a sectores que se ven que se están sumando. Con una fotografía de la actualidad, tenemos sectores del peronismo que se han sumado como es el caso de Adriana Barbero y su agrupación; el GEN ha aportado algunos sectores propios; sectores importantes del radicalismo… Las ingenierías electorales después son complejas, no son fáciles, y a veces nos encontramos con que la ecuación política no cierra demasiado con el armado político, pero estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Campana no va a tener elecciones internas en nuestro Frente. Aspiramos y vamos a trabajar para que todos los sectores tengan su lugar.

-Pero se impone la pregunta por nombres propios como los de Axel Cantlon, Katty Altimari…

-(Interrumpe) Son los nombres que están en danza y que representan estos sectores que te decía. Hoy no es el tiempo político para el armado de la lista. Tenemos que trabajar en soluciones concretas, porque este país con problemas urgentes necesita soluciones urgentes. Por eso la campaña para bajar los precios y otros proyectos que hemos presentado desde el Frente Renovador.

-Insisto con los nombres propios: ¿hoy Carlos Cazador está afuera del Frente Renovador?

-Vamos a trabajar para que todo aquel que quiera participar pueda encontrar su lugar. No descarto a nadie. Pero en esto también es importante ver a dónde se quiere estar, cuál es la aspiración de aquel que quiere venir. Yo hoy lo veo a Carlos más cerca de estar afuera que adentro del Frente Renovador. Me parece que en el Concejo Deliberante ha acompañado algunas cosas que no sólo nosotros, sino todos los bloques de la oposición no han acompañado. Hasta hubiésemos podido analizar en su momento un Presidente del Concejo que sea del Frente Renovador o de algún otro sector de la oposición, pero no lo pudimos hacer porque Carlos implica una divisoria de agua en este tema. Y eso ha jugado a favor de Cambiemos.

-Y siguiendo con los nombres propios: ¿la intención de Ghione es ser candidato?

-Que no te quede duda alguna. Soy hombre de la política y nosotros no le andamos escapando a estas cosas. Quiero seguir desarrollando la vida política y ser candidato a concejal es una de las opciones.

-Y que esa voluntad se concrete, ¿de qué depende?

-Depende del armado, de las posibilidades que tengamos de hacer coincidir la matemática electoral con la política. Pero creo que se va a dar esa posibilidad.

-¿Habría alguna situación que puede significar un límite?

-No, no. La política no encuentra límites y muchos menos en nombres u otras circunstancias. Hay que ver si estamos de acuerdo en los objetivos, hacia dónde vamos. Este es un proceso largo, que se integra con otros. Esta elección es un escalón. Cuando el Frente se llama "Un país" indica claramente que vamos por el país, que estamos trabajando para tener propuestas políticas para todo el país. Y nosotros estamos saliendo a buscar la ciudad. Tenemos un primer escollo electoral, pero nuestras propuestas apuntan a ser gestión municipal. Y vamos a profundizarlas y a transmitirle esto a la gente: que estamos armando un equipo para salir a jugar ese partido.

-Entonces, de cara al 2019, ¿estas elecciones tienen vital importancia?

-Indudablemente.



PARA GHIONE, EL ACUERDO MASSA-STOLBIZER ES UNA IMPORTANTE OXIGENACIÓN PARA EL FRENTE RENOVADOR.

UNA MIRADA MUY CRÍTICA HACIA LA GESTIÓN ACTUAL

-¿Qué análisis hacés de la gestión de Cambiemos en Campana?

-Veo un oficialismo que está teniendo problemas, diferencias internas. Y que como gestión de gobierno no ha logrado concitar el interés y el acompañamiento de los vecinos. Por el contrario: veo que no están resolviendo los problemas de los vecinos, a pesar que anunciaban que a resolverlos. Y se están encontrando con nuevos problemas, muchos de ellos generados por su inacción o mal accionar. Por lo tanto, veo al oficialismo alejado de la gente. Cuando uno sale a la calle y habla con la gente, la respuesta es adversa. El oficialismo ha colocado más en el debe que en el haber. Anuncios de campaña rimbombantes, con soluciones a poco de iniciar la gestión, se han ido diluyendo. No se ha resuelto el tema de la inseguridad, por el contrario: creemos que se ha agravado. Y sobre temas económicos, no sé si la gente tiene tanta información sobre la situación del Municipio, pero es uno de los problemas que considero graves. El conflicto con los trabajadores municipales, empresas proveedoras del municipio que llegan de otras ciudades, funcionarios que también viene de otros lugares, también significan una contradicción con la campaña de Cambiemos. Creo que no le han encontrado el Norte a la cosa.

-¿Qué impresión te deja Sebastián Abella como Intendente en este año y medio de gobierno?

-Creo que ha cometido errores graves y en su momento se los transmití. Me quede con la sensación de que nombraba secretarios que no conocía. Y en la historia de la humanidad, gobernar con gente con la que no existen proyectos en común es ir camino al fracaso. Se toman decisiones de orden técnico que son incorrectas e inadecuadas y mucho tiene que ver con que detrás de ellas hay definiciones políticas. Y cuando uno equivoca la definición política, todas las medidas que se toman son equivocadas. El otro grave problema que genera que los principales funcionarios no sean de la ciudad es que tenés un equipo que sea part-time y eso se nota. Son funcionarios que no cenan en Campana, que no hacen los mandados en Campana, que no van a buscar a sus hijos a las escuelas de Campana y esa falta de contacto con la ciudad y sus vecinos reduce el caudal político de ese funcionario. También creo que Sebastián no ha logrado liderar el espacio en el que se encuentra y me parece que ése es otro déficit de su gestión. En Campana estamos acostumbrados a liderazgos muy fuertes: Calixto Dellepiane, Jorge Varela, Stella Giroldi…

SU DISTANCIA CON EL PJ CAMPANA

-Tras la renuncia de Stella Giroldi, el Partido Justicialista atravesó un proceso de reorganización. ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Intentase volver a acercarte al partido durante esa reorganización?

-En su momento ofrecí las explicaciones de por qué abandonaba el Frente para la Victoria. De donde nunca me fui es y de donde nunca me iré es del peronismo. Y donde yo esté será un lugar en el que considero que se puede construir peronismo. En el Partido Justicialista de Campana se dieron dos renuncias, que ni siquiera parecen estar del todo claras, pero yo vi pasar dos Presidentes (NdR: Giroldi primero y luego Alejandro Sánchez). En ambos casos tomé contacto con el Presidente que asumía, porque me interesaba transmitir mi visión sobre la situación: que si la estructura del PJ dejaba de ser la del Frente para la Victoria y se desprendía la de cualquier Frente, yo iba a estar ahí trabajando. Esto no sucedió, se mantuvo el mismo posicionamiento y la pertenencia al FpVa. Entonces tomé la decisión de seguir desandando el camino que vengo transitando. Por eso no he tenido participación.

-¿Y cuál es tu análisis de la actualidad del PJ?

-Lo que te decía: está dirimiendo su participación en el Frente para la Victoria y yo en ese lugar no estoy. A su vez, veo un peronismo disgregado, atomizado. Uno busca peronismo dentro del FpV y encuentra puertas y ventanas de diferentes características para entrar. Es un proceso de disgregación difícil de superar, sobre todo frente a un proceso electoral tan próximo. Y además, el peronismo local está muy pendiente de cómo se resuelve la cuestión provincial para resolver su problemática. No hay autonomía para decidir. Se está esperando a ver qué pasa arriba para decidir qué sucede a nivel local. En Campana tenemos cristinismo duro, randazzismo, sciolismo… y hasta agrupaciones locales que no tienen anclaje provincial o nacional. Será muy difícil de resolver esa situación y, en consecuencia, su armado electoral. Por eso creo que es probable que nuestro espacio se siga nutriendo de peronistas.

-¿Y ves a Stella Giroldi participando de esta elección legislativa que se viene?

-No me queda ninguna duda. No sé de qué manera, pero quienes tenemos la experiencia de la participación política durante mucho tiempo, sabemos que esto de retirarse es una mentirita. Huelgan mayores palabras cuando (Daniel) Scioli buscó un referente en la ciudad, salió a buscar a Stella Giroldi. A mí me parece que va a salir a jugar.