Por la quinta fecha de la Zona 1 del Nivel B del Torneo Oficial de la ABZC, el Campana Boat Club visitará hoy domingo a Tempestad de San Antonio de Areco desde las 19.30 horas. El equipo dirigido por Gustavo Godoy es escolta de la Zona B1 con registro de tres victorias y una derrota en cuatro presentaciones. En el debut de Fabián Timmis se impuso por 86 a 60 y consiguió su segunda victoria en el Torneo Oficial 2017 de la ABZC. Ciudad de Campana derrotó anoche por 86 a 60 a Atlético Baradero en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 1 del Nivel A del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). De esta manera, el Tricolor sumó su segunda victoria consecutiva en este certamen, dado que en su debut había vencido como local por 70 a 64 a Defensores Unidos de Zárate. En aquel encuentro, Germán Género fue el entrenador interino del CCC por la salida de Esteban Sánchez. Sin embargo, anoche, volvió a su lugar de asistente, dado que el Tricolor presentó oficialmente a Fanián Timmis, su nuevo director técnico (ex San Andrés y Sportivo Pilar). Y más allá de un primer cuarto parejo (14-14), en el que Ciudad no encontró un goleo fluido (no anotó dobles: sólo cuatro triples y dos simples), después fue un claro triunfo del equipo campanense, que ganó los tres períodos siguientes impulsado por el goleo de Matías Nieto (31 puntos; 21 de ellos en el segundo tiempo) y el aporte de Francisco Santini (17). En tanto, en el local, que cosechó su tercera derrota en tres presentaciones, se destacó Martín Moro, autor de 26 unidades para el equipo que el año pasado le ganó la final del Nivel B al Boat Club (por entonces, Atlético Baradero contaba con dos figuras descollantes: Leandro Conti y Mariano Ramos Chávez, quienes posteriormente dejaron la institución). SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO BARADERO (60): Esteban Bechtholdt (2), Martín Moro (26), Maximiliano Misenti (12), Federico Vergara (2), Matías Pacheco (10) (FI) Matías Potes (2), Juan Vacirca (0), Juan Pilucki (4), Lorenzo Rezzolino (0) y Enzo Bottaro (2). DT: Ezequiel Martínez. CIUDAD DE CAMPANA (86): Damián Iglesias (0), Francisco Santini (18), Matías Nieto (31), Ignacio Novoa (3) y Mauro Corvalán (7) (FI) Eliseo Iglesias (2), Julián Maldonado (6), Guido Cadelli (12), Pablo Aguilera (7) y Juan Esteras (0). DT: Fabián Timmis. PARCIALES: 14-14 / 13-22 (27-36) / 18-25 (45-61) / 15-25 (60-86). JUECES: Gustavo Zukowski y Juan Véliz. GIMNASIO: Atlético Baradero.

Pablo Aguilera busca el canasto en una acción del encuentro disputado anoche en Baradero.





LA FORMACIÓN QUE EL CLUB CIUDAD DE CAMPANA PRESENTÓ ANOCHE EN BARADERO, CON FABIÁN TIMMIS JUNTO A GERMÁN GÉNERO.



Básquet:

Ciudad de Campana ganó en Baradero en la presentación de su nuevo entrenador

