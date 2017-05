Hoy domingo el cielo variará de nublado a parcialmente nublado, dentro de un ambiente fresco y más húmedo: la temperatura prevista variará entre 10 grados de mínima y 17 grados de máxima. Las nubes tendrán una presencia destacada hasta las primeras horas de la tarde, tendiendo luego a ralear y permitiendo que el sol brille un poco en esa segunda parte del día. La situación meteorológica será gobernada hoy por un sistema de alta presión "arriñonado" que se centrará al sur de Campana. La deformación se deberá a la formación de una zona de baja presión sobre Uruguay, que se asociará a mal tiempo en esa región. Nubes asociadas se verán en nuestro cielo y tendrán una presencia más destacada en la primera parte del día que en la segunda. Como eso abarcará a la madrugada, la temperatura no será tan baja como lo fue ayer sábado, cuando se registró el récord del año, con 6,5 grados. Hoy el termómetro bajará hasta los 10 grados y luego subirá hasta los 17 grados. Se observará también un incremento de la humedad, con una brisa moderada del sector Este. Mañana lunes, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 10 y los 17 grados. En el cielo se verá una mezcla de sol y de nubes, con más nubosidad a la tarde que a la mañana. El martes el cielo lucirá nuboso y generará un tiempo inestable Por ahora la probabilidad de lluvias es baja y de darse, serían algunas gotas aisladas. No variará sustancialmente la temperatura, manteniéndose en un nivel fresco, con elevada humedad. El miércoles, persistirá el panorama de cielo nublado y tiempo inestable. Aún se mantendrá estable la temperatura, tendiendo a refrescar más a partir de la noche. El jueves volverá el sol más pleno, con un amanecer frío y una tarde fresca. Similares condiciones se darán el día viernes. PRONÓSTICOS HOY, DOMINGO 28: el cielo variará de nublado a parcialmente nublado. Será un día fresco y más húmedo, con 10 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este. MAÑANA, LUNES 29: la nubosidad será variable. La temperatura se mantendrá estable, con 10 grados de mínima y 17 grados de máxima. El viento será débil del Sudeste. MARTES 30: el cielo lucirá mayormente nublado y el tiempo se volverá inestable. La temperatura no variará, con 10 grados de mínima y 16 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Fresco, con nubes y algo de sol

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

