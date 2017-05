La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/may/2017 Primera D:

Con la ilusión de llegar al Reducido, Puerto Nuevo recibe a Argentino (R)







Se enfrentan desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos. El Auriazul retomó envión tras los puntos logrados frente a Muñiz y la agónica victoria sobre Yupanqui. Mientras que el Salaíto busca mantener viva su chance de alcanzar al líder Alem. Impulsado por haber sumado seis puntos en la última semana, Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentino de Rosario por la 28ª y antepenúltima fecha del campeonato de la Primera D. El encuentro, que se disputará en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, comenzará a las 15.30 horas y será arbitrado por Jonathan De Otto. Y para el Auriazul significará la posibilidad de ingresar, al menos temporariamente, al grupo de equipos que se clasificará para disputar el Octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. Es que luego de los puntos obtenidos por el reclamo contra Muñiz y tras la agónica victoria sobre Yupanqui, en caso de ganar hoy, Puerto Nuevo llegará a los 34 puntos y se ubicará en la octava posición. Claro: para conseguirlo deberá superar un compromiso muy complicado esta tarde. Es que, más allá de su racha de cinco derrotas consecutivas ante el "Portuario" en el historial reciente, Argentino de Rosario ha ganado nueve de los últimos diez partidos que disputó en el actual campeonato de la Primera D. Así llegó a los 54 puntos, se ubicó en la tercera posición y todavía cuenta con chances matemáticas de quedarse con el ascenso directo (está a 7 puntos de Leandro N. Alem, que juega mañana). En cuanto a la formación para esta tarde, Carlos Hernández no confirmó a los once titulares, pero esperaba poder contar con Michel Gómez (cumplió su sanción), Raúl Colombo y Tadeo MacIntyre (ausentes ante Yupanqui por cuestiones laborales). Entonces, y dado una molestia que arrastra Antoni Rodríguez, la probable alineación del "Bocha" para enfrentar al Salaíto sería: Luciano Berro; Rodríguez o MacIntyre, Raúl Colombo, Paulo Boumerá, Michel Gómez; Franco Colliard, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Juan Peloso; Michel Bustamante y Carlos Perrona. Quien no estará entre los relevos es Jorge Ubiría, que sufrió una lesión muscular al patear el penal que el pasado martes le dio la igualdad transitoria a Puerto Nuevo ante Yupanqui (debió salir después de esa ejecución). Luego de enfrentar a Argentino de Rosario, el equipo de nuestra ciudad completará el campeonato visitando a Lugano y recibiendo a Leandro N. Alem (que mañana puede coronarse campeón). FECHA 26. La jornada se puso en marcha el viernes, con la victoria de Liniers 2-0 sobre Lugano. De esta manera, y a pesar del descuento de puntos sufrido este año (se le dieron por perdido nueve encuentros por la inclusión de jugadores con contrato profesional), La Topadora (30 puntos) mantiene vivas sus chances de acceder al Reducido. Esta 26ª fecha de la Primera D continuará mañana con dos encuentros que pueden definir al campeón, porque si Alem vence como visitante a Lamadrid e Ituzaingó cae en su visita a Claypole, el elenco de General Rodríguez sellará su regreso a la Primera C. Además, mañana también jugarán: Juventud Unida vs Yupanqui y Atlas vs Deportivo Paraguayo. La fecha se cerrará el martes con Centro Español vs Victoriano Arenas y Muñiz vs Central Ballester.

EN CASO DE GANAR HOY, PUERTO NUEVO TREPARÁ HASTA LA OCTAVA POSICIÓN.



Primera D:

Con la ilusión de llegar al Reducido, Puerto Nuevo recibe a Argentino (R)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: