Concejales del Frente para la Victoria expresaron su preocupación tras la presentación de la rendición de cuentas municipal, "con números que no cierran y una deuda millonaria que nos obligarán a pagar a todos". Y apelaron a la responsabilidad del peronismo en un año electoral: "más que nunca, hay que defender a los vecinos de la embestida de un Gobierno que vino por todo". La presentación de la rendición de cuentas municipal, aprobada por la mayoría del oficialismo pero muy cuestionada por toda la oposición, despertó la preocupación de los concejales del Frente para la Victoria, quienes "durante un año y medio denunciamos la metodología del Gobierno Municipal cuyas acciones se reflejan en una rendición de cuentas con números que no cierran y una deuda millonaria que nos obligarán a pagar a todos". Reunidos en el bloque, Luis Chesini, Osvaldo Fraticelli, Soledad Calle, Félix Reynoso, Adrián Rey y Olga García, coincidieron en el rol que el peronismo debe asumir: "Es necesaria la unidad de todos los sectores para que los vecinos dejen de sufrir las medidas de este Gobierno. Nuestro bloque representa de alguna manera la voluntad política de diferentes espacios, de los cuales venimos cada uno, que trabajan mancomuna-damente representando las demandas de los vecinos". El año electoral depara intensificar el desafío asumido por los ediles en 2015. "Asumimos la representatividad de los vecinos que nos eligieron. Hoy las diferencias internas quedan relegadas por las coincidencias de todos los espacios justicialistas, los cuales están muy preocupados por la situación de la gente tras los tarifazos, ajustes, devaluaciones y despidos. El macrismo prepara un segundo paquete de medidas similares, y por eso debemos lograr cada uno de nuestros espacios lleve este mensaje, coincidente con el planteado por la ex Presidenta Cristina: Fernández de Kirchner, dónde los hombres y mujeres que se incorporen al bloque lo hagan para sumar a esta unidad que nos constituye, conformando el más sólido bloque opositor a las políticas de ajuste. Más que nunca, hay que defender a los vecinos de la embestida de un Gobierno que vino por todo". Los concejales sostienen que el bloque representa "una construcción realizada en términos colectivos que debe tener continuidad, porque hemos sido ideológicamente honestos siempre. Hemos construido un espíritu de equipo, de grupo y de compañerismo que se pone por delante de cualquier posicionamiento individual, tanto que aun cuando los bloques de nuestro espacio se partían en Nación, en Provincia y en muchos municipios, nosotros sostuvimos la unidad. Nunca acompañamos a este Gobierno cuando se intentó someter los derechos de nuestros vecinos. Hemos votado negativamente la tasa vial, el aumento de tasas, nos opusimos a la instalación del peaje y no solo votamos en contra sino de la emergencia económica, sino que siempre sostuvimos que era mentira, que el Gobierno anterior había dejado saldo positivo. Hoy, la documentación lo confirma". Por último, confiaron que el voto de la ciudadanía en los comicios de este año "serán un aporte al fortalecimiento del campo popular, nacional y democrático, convencidos que es nuestra única fortaleza para oponernos a los tarifazos y al ajuste. Las elecciones son una posibilidad real y concreta de recuperar bancas para el pueblo, y es necesario contar con garantías de que cada uno de los compañeros y compañeras que ingrese en nuestras listas, honre con lealtad el mandato popular y sume su fuerza a un bloque definido claramente como opositor, unido, con la mirada y el corazón en las necesidades de los que no llegan a fin de mes, los que perdieron el trabajo, los suspendidos, los que pelean por sus salarios, los comerciantes que sufren, los industriales que no pueden sostener la producción ni la venta. Representando a todos los que creyeron quizás que podían estar mejor y hoy no sólo no lo están, sino que están peor. Y tenemos la responsabilidad histórica de devolverle la esperanza" concluyeron.

LOS CONCEJALES DEL BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA.



FpV:

”Es necesaria la unidad de todos los sectores para que los vecinos dejen de sufrir las medidas de este Gobierno”

