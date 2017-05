Imagen meramente ilustrativa, selección del editor.

Es a raíz de un nuevo Convenio Capitado. Bioquímicos de Campana denunciaron que el PAMI recortó de manera drástica los aranceles pagados por sus servicios. Según explicaron profesionales de la ciudad a LAD, sucede que PAMI formuló unilateralmente un nuevo Convenio Capitado con los bioquímicos de todo el país que no solo no prevé aumento de aranceles ("congelados" desde finales de 2015) sino que la capita propuesta supone una quita de casi un 25%, en comparacion con valores pagados hasta la fecha. "Las entidades que nos nuclean, como la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) y la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA) vienen realizando reuniones y reclamos desde que se tomó conocimiento de esta situación, pero la posibilidad de negociación ha sido muy escasa", manifestaron los profesionales. "Con esta nueva propuesta se pone a los afiliados de PAMI en serio riesgo de falta de atención, y a los pocos laboratorios que atienden por PAMI en una situación economicamente inviable", advirtieron. Paralelamente, señalaron que los pacientes de PAMI "forman una parte importante de su estructura de ingresos, por lo que no podrían renunciar al contrato sin quedar seriamente afectados; y por otra parte tampoco pueden atender correctamente con aranceles irrisorios". Los bioquímicos contrastaron el recorte arancelario que determino el PAMI con los incrementos de más de un 30 % que han debido absorber en los costos de funcionamiento: insumos, reactivos, sueldos y tarifas de servicios, entre otros. "Este (nuevo) contrato obliga a los bioquímicos, que lamentablemente no tienen ni voz ni voto, ni capacidad de movilización como otros gremios, a solventar la reducción de costos que pretende hacer el PAMI. De esta manera, todos pierden", lamentaron.

Bioquímicos denuncian una fuerte reducción de los aranceles de PAMI

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: