Desde la UV Más Campana aseguraron que ”cayó la recaudación por habilitación de comercios e industrias”

Marcaron que se recaudó un 20% menos con respecto al año anterior y alertaron sobre "el efecto negativo que el aumento desmedido de tasas puede tener para los nuevos emprendimientos y para el desarrollo de la economía local". En el marco del análisis de la Rendición de Cuentas 2016, desde la Unión Vecinal Más Campana (integrada por la agrupación Calixto Dellepiane) aseguraron el año pasado "cayó la recaudación por habilitación de comercios e industrias". "A pesar de los desmedidos aumentos en la Tasa de Habilitación de Comercios e Industrias, el gobierno de Sebastián Abella recaudó un 20% menos", señalaron desde la UV liderada por Axel Cantlon. Al mismo tiempo, alertaron sobre "el efecto negativo" que "el aumento desmedido de tasas puede tener para los nuevos emprendimientos y para el desarrollo de la economía local". En ese sentido marcaron que "se dieron aumentos en la modificación de la ordenanza Fiscal e Impositiva durante julio 2016 y como si fuera poco, unos meses después, en enero 2017 volvieron a amentar las tasas". Respecto al caso particular de la Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias, la UV Más Campana explicó: "No sólo cambió la forma de cálculo (que hace mucho más costosa esta tasa para empresas o personas) sino que también introdujeron montos mínimos a pagar para determinadas actividades. Por ejemplo, habilitar un salón de fiestas que hasta el 2015 costaba un mínimo de entre $1.500 y $2.500, ahora cuesta un mínimo de $40.000 pesos" En ese sentido agregaron: "Llama la atención porque dicen querer alentar la inversión privada, pero lo único que hacen es poner más barreras al desarrollo de emprendi-mientos productivos. Este tipo de tasas desalienta los nuevos emprendimientos y también fomenta la informalidad. El gobierno debe corregir esto de manera urgente". Finalmente, un caso particular que resaltaron desde la UV fue el mínimo exigido para la instalación de oficinas de empresas de servicios públicos: "Los vecinos de Campana necesitan que la empresa prestadora de gas tenga oficinas en nuestra ciudad, pero desde el gobierno lo único que hicieron en los últimos meses, fue aumentar un 300% la tasa de Habilitación para este tipo de oficinas, lo que podría desalentar a la empresa a instalar oficinas en nuestra ciudad. Una vez más, la voracidad por la recaudación está logrando un efecto negativo, dando la espalda a las necesidades de los vecinos", concluyeron.

LA UV MAS CAMPANA ES LIDERADA POR EL EXCONCEJAL AXEL CANTLON.



Desde la UV Más Campana aseguraron que ”cayó la recaudación por habilitación de comercios e industrias”

