42 palos abajo y acá no pasó nada

Tomás Buzzi

Que vuelvan. Sí, que vuelvan ya. Tienen que volver las paritarias libres, la libertad de expresión, la dignidad de nuestros abuelos, los Derechos Humanos en forma contundente; que vuelvan el apoyo a la Ciencia y la Tecnología, a la industria nacional, a las Pymes… Pero por sobre todas las cosas debe volver a correr sangre por nuestras venas. Estas y tantas otras cuestiones no dependen de una persona, ni de un partido político, ni siquiera de un movimiento, te diría. Dependen de todos los argentinos en su conjunto. Tenemos que darnos cuenta de que la posibilidad de cambios concretos pasa por nosotros y lo que nos dicta el corazón. Es imposible que construyamos un país si nuestras vidas pasan por los medios de comunicación. "Ellos sólo defienden sus intereses, que nada tienen que ver con los tuyos por más que te lo muestren de esa manera", dijo el genial "Loco" Bielsa hace unos días. Y esta semana observé un hecho local como ejemplo práctico de lo que habla el ex entrenador de la Selección Argentina de Fútbol. Te cuento. La Rendición de Cuentas año 2016 de la Municipalidad de Campana, o sea, lo que se hizo con tu dinero el año pasado, fue bochornosa: contrataciones directas, sin licitación y a dedo. Compras a foráneos en detrimento de comercios y empresas locales. Sobrefacturación de adquisiciones de productos y servicios. Todo con tu dinero. Y, encima, te informo que estamos 42 palos abajo. Por si te olvidaste, 30 son los que el Intendente Abella, sin preguntarte, le perdonó a TenarisSiderca. El oficialismo, más Cazador, votó eso a favor. Mientras que el arco opositor manifestó en el HCD su disconformismo y votó en contra esta Rendición espantosa. Pero no hicieron mucho más que eso. Lamentable. Y como los medios se limitaron a cubrir las tibias reacciones de los concejales opositores. Listo, demos vuelta la página, acá no pasó nada. Creo que falta un poco más de compromiso y contundencia ante la evidencia. No basta con tirar en el recinto del HCD la nebulosa de que la aprobación de esta Rendición podría acarrear inconvenientes de índole legal. Gente, seamos claros: si un estudio jurídico serio toma riendas en el asunto y analiza vagamente esta impresentable Rendición de Cuentas se hace un festín. La sociedad se debe enterar con lujo de detalles de los números en rojo del municipio. Y esa también es responsabilidad de los representantes votados para eso, no sólo opositores, sino también oficialistas: flaco, tu mano levantada avaló eso. ¿Para esto juraste? ¿Así representás a tus vecinos? ¿Este tu "cambio"? Volvamos a creer en la política, a luchar con fuerza por nuestras convicciones y defender sin concesiones a los vecinos de Campana, con mayor fuerza y entusiasmo. A vos, mi vecino de a pie, te digo: involucráte. Nos están fumando en pipa. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

42 palos abajo y acá no pasó nada

Por Tomás Buzzi

