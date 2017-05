Sergio Roses: ”Lo más gratificante de la política es el contacto con los vecinos”

"No estamos preocupados por los cierres de listas, ni pensando en candidaturas, estamos abocados a la gestión", destacó el presidente del Concejo Deliberante, quien sería el que encabece la lista de Cambiemos a nivel local en las próximas elecciones legislativas. El presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, resaltó que trabaja "día a día" acompañando "al intendente Sebastián Abella, y en contacto con los vecinos" y "que ya llegará el momento de hablar de candidaturas". A menos de un mes del cierre de listas, desde Cambiemos, tanto a nivel local, como provincial, todavía no se habla de las listas, pero en Campana todo indica que el Presidente del HCD será quien encabece la nomina. "No estamos preocupados por los cierres de listas, ni pensando en candidaturas, estamos abocados a la gestión. Campana es una ciudad que ha crecido mucho, hay más de 30 barrios y cada uno tiene su particularidad y la única forma de conocer la realidad es interactuando con los vecinos de sector", destacó el concejal. "Algo que ha aportado Cambiemos, desde su inicio en la política, es el contacto directo con la gente. El Intendente hace uso frecuente de esa práctica, porque estamos convencidos que lo último que hay que perder en la política es la humildad. Nadie es dueño de la verdad pero escuchando podemos llegar a una verdad mejor para todos. Escuchar y generar empatía es el punto de partida para llegar con soluciones. Una agenda productiva de trabajo se puede formar a través del diálogo", destacó Roses. "Escuchando y generando empatía es el punto de partida para tener contacto con la realidad y poder llegar con soluciones concretas como las que estamos dando llevando a cabo, obras que no se hicieron en los últimos 20 años. Nuestro desafío actual es seguir perfeccionando los mecanismos de respuesta para atender a las problemáticas de los vecinos. Estoy convencido que lo más gratificante en política es el contacto con los vecinos", resaltó el dirigente de Cambiemos.



Sergio Roses: ”Lo más gratificante de la política es el contacto con los vecinos”

