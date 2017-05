Romina Buzzini

Hola, otro domingo nos encuentra en este medio y hoy quiero aprovechar la oportunidad para hablar sobre el debate, la comunicación y el disenso, en realidad la idea es poder compartir cuestiones fundamentales que hacen a la buena política y a la construcción de ideas, para arribar a una gestión eficiente y confiable, pero que muchos por temor o malicia quieren teñir con incertidumbre y desazón, pretendiendo instalar que la divergencia de opiniones es negativa y lleva a la fractura. Cuestión esta que me parece de una chatura política e intelectual notoria, ya que desde el debate, el aporte de ideas y con preguntas básicas tales como ¿para que? O ¿Por qué? Podemos redefinir políticas públicas que beneficien a todos los vecinos. En la Unión Cívica Radical, sabemos que debemos darnos al debate permanente de ideas y opiniones, para aportar desde la experiencia y los principios de nuestro centenario partido a la construcción responsable que hoy llevamos adelante como gobierno desde Cambiemos. Sin ir mas lejos, el sábado pasado los radicales bonaerenses nos dimos cita en la localidad de Berisso para llevar adelante la Convención Provincial de la U.C.R., en los salones de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, donde participaron intendentes, concejales, consejeros escolares y legisladores de 135 distritos bonaerenses, que ratificamos la continuidad del radicalismo en Cambiemos. El Vicegobernador Daniel Salvador, Presidente de la UCR de la Provincia, expreso en su discurso que "Esta es una manera de fortalecer a la UCR de la provincia de Buenos Aires y todos juntos fortalecer a un gobierno, que hoy es nuestra principal responsabilidad". Afirmando que "quien voto por un cambio no va a volver para atrás", aclarando también que si bien existen distintas opiniones dentro del radicalismo, los principales dirigentes acordaron en la postura de fortalecer al radicalismo para fortalecer a Cambiemos y ratificar su gestión en estas elecciones, celebrando lo que se generó a partir de la creación de Cambiemos, haber terminado con una etapa tan negativa e instalar una esperanza a partir de un gobierno que viene a escuchar, a decir la verdad, a resolver los problemas y no a ocultarlos. Sabemos que tanto a nivel nacional, provincial y municipal desde la Unión Cívica Radical como así también desde cada uno de los partidos que integramos Cambiemos estamos trabajando para llegar al mejor acuerdo y las mejores listas en cuanto a representatividad para estas elecciones legislativas de este año. Nada es sencillo cuando uno encara un trabajo transformador y sabe que debe llevarlo adelante con responsabilidad social y política, pero también sabemos que hay muchos vecinos como vos que estas leyendo esta columna en tu casa, y que sienten las mismas ganas de trabajar por la comunidad dejando de lado diferencias, y con la firme vocación de ver a Campana cada día mejor. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Twitter: @RominaBuzzini

Creer, hacer. Estar:

El debate es construcción

Por Romina Buzzini

