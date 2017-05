Actividades de la Delegación local del Colegio de Arquitectos

El martes 16 se reunieron en la recientemente inaugurada Delegación Campana del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, un nutrido grupo de profesionales de nuestra ciudad convocados para tratar específicamente la puesta en valor de la Av. Rocca. La reunión surgió de la inquietud de varios Arquitectos de Campana a partir de una convocatoria abierta a la comunidad realizada por el Municipio. A raíz de la misma, los Arquitectos elevaron una nota a la Sede de la Institución ubicada en la ciudad de Mercedes, solicitando evaluar por parte de la Mesa Directiva Distrital, la posibilidad de realizar una reunión plenaria entre los Profesionales de Campana, con el objeto de tomar posición respecto de este tema que atañe a todos los campanenses. Según nos comentaran, en la misma se expusieron diferentes visiones en relación al desconocimiento que tiene el Municipio respecto de la actividad desarrollada por el Colegio de Arquitectos, a quienes deberían consultar por temas que la ciudad necesita resolver y que por incumbencias les concierne, como así también, la incorporación de profesionales de otras localidades que lejos están de conocer la problemática local. Como consecuencia del debate, se consideró imprescindible generar acciones que permitan obtener presencia en los ámbitos locales para que la comunidad reconozca la importancia de los arquitectos, dando a conocer el potencial que tienen para brindar. Hoy el Colegio cuenta con un espacio recientemente inaugurado que se debe constituir en un lugar de debate. Lo que debe surgir ahora a través del intercambio de ideas, es una metodología de trabajo y mecanismos de participación para que la sociedad los reconozca. Se acordó no entrar en debates políticos y proponer y que se consideren los concursos como herramienta válida para desarrollo de proyectos y participación profesional. Nos comentaban también, que los Concursos como herramienta, se constituyen en un instrumento consensuado que, en esencia, reúne un cúmulo de cualidades positivas, se lo considera democrático, competitivo, propositivo, ventajoso no sólo para la comunidad en aquellos casos que sea público, sino también, una posibilidad laboral para muchos Estudios de Arquitectura en épocas de poca actividad en el sector, permitiendo la producción de Arquitectura, validada por la matrícula. También se caracterizan por la posibilidad que ofrecen de elegir entre varias y distintas propuestas, pero también, por mantener vivo el deseo permanente de los Profesionales respecto de obtener un encargo, oportunidades para los Arquitectos jóvenes, posibilidades concretas de cambiar determinadas condiciones físicas degradadas, actuar directamente en la ciudad, el espacio público, en Edificios Institucionales como lo fue el Concurso Internacional para la Biblioteca, viviendas colectivas, etc., en síntesis, la posibilidad de responder al mismo tiempo a los distintos intereses en todos sus estamentos, sean estos Estatales, Privados, Profesionales y la ciudadanía en general, en una clara muestra de verdadera participación social.



Actividades de la Delegación local del Colegio de Arquitectos

