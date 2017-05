Desde 2009, todos los últimos miércoles de mayo se conmemora la fecha con el fin de difundir y crear conciencia sobre la enfermedad que afecta a unos 8 mil argentinos. Cuántas veces uno, dejándose llevar por un grato recuerdo quisiera repetir ese o esos momentos vividos que merecen la pena traer a la memoria siempre, y cuántas veces al pensarlo hoy, en voz baja susurrando decimos: "si pudiéramos volver el tiempo atrás" , si pudiéramos volver el tiempo atrás ,haríamos algo que no hicimos o repetiríamos lo hecho con la misma intensidad. Pues bien, hoy es uno de esos días en que, a través de estas líneas, quisiéramos que la magia exista, que la máquina del tiempo sea un invento concreto, porque sin dudas muchos de nosotros volveríamos el tiempo atrás, para volver a vivir uno ,dos, veinte, cien y miles de momentos que pasamos en nuestra querida Escuela Normal. Este próximo aniversario de nada más y nada menos que ¡100 AÑOS! nos invita a buscar lo instalado allí ,en nuestra memoria y es imposible hacerlo sin dejar de atravesar" el gran viaje al encuentro". Comenzamos a recorrer…se abre la inmensa puerta de entrada y con nosotros: el hall, nunca hemos visto unos pisos tan lustrosos, tan radiantes, a nuestra izquierda la puerta de la majestuosa biblioteca nos esperaba para convencernos que allí dentro había algo que valía la pena…y pensándolo hoy…cuánta razón había en eso. Cuando entrábamos podíamos divisar hacia adelante un pasillo angosto en dónde se encontraban oficinas, algunas ocultas y extrañas a la vez, sabíamos que allí estaban "los papeles" pero eso no nos importaba, lo que sí nos importaba, emocionaba y esperábamos con ansiedad, era el uso del GIMNASIO, treparnos a las barandas y que la profe te elija para colgar la red "eso era lo más"…. Sigamos desde la entrada y vamos hacia la derecha, de un lado, LA REGENCIA que sitio tan pequeño para que te llamen por "grandes macanas", del otro lado LA DIRECCIÓN, allí te esperaba Susana ,Don Jorge ,Eduardo ,Cristina ,(según nuestra época)cómo expresarlo…ingresar ahí era tener la entrada VIP, ya sea porque hiciste algo espectacularmente bien o espectacularmente mal cómo era la notificación de la amonestaciones…en fin sea cual sea el motivo ,hoy también quisiéramos volver a vivirlo. Seguimos camino y estaban ¡los salones! la galería, pero antes de llegar al pasillo que nos llevaba a "las aulas del tanque "…¡¡¡LO MEJOR!!!¡¡ EL KIOSKO DE CHARLY!!¿Se acuerdan de los tostados? También eran mágicos, comprar en ESE KIOSKO era una aventura. Cuando finalizaban las aulas del tanque, iniciábamos el recorrido a lugares maravillosos hasta podríamos decir de ciencia ficción… nuestro" JURASSIC PARK", el laboratorio de Biología ,siguiendo camino, la Sala de "Art Attack" y si de "ataque" hablamos ¡cómo corríamos a la Sala de Música para poder sacar platea y así disfrutar de las melodías del piano que ya el profe estaba tocando y nosotros coreábamos fervientemente. Pero si había un lugar realmente asombroso, donde la creatividad se apoderaba demoníacamente de nuestro ser, ese lugar era el LABORATORIO DE QUÍMICA, por ese instante nos creíamos científicos y no necesitábamos matrícula, sólo la palabra de nuestro profe lo avalaba. Miramos por la ventana… Nuestro amado patio, el monolito y no podríamos dejar de mencionar "EL ÁRBOL DE MANDARINAS", las más sabrosas del mundo. Tocó el timbre, nos toca subir por la escalera al final de los salones que nos lleva a la planta alta, ¡ahí vamos Marta! ¡Ya vamos Chiche! Quecha Y Mimí siempre detrás ¡arriba chicos!¡vamos chicos que ahí viene Nardillo! Nooo " piel de gallina". Llegamos arriba ¡pará! el profe todavía no entró ¡dale… ahí viene!… ¿iremos al salón? ¡¡¡¡Seguro que hoy nos toca ver esas diapositivas que el profe nos dijo ¡!!!! ¡Qué copado entonces hoy vamos a la SALA DE PROYECCIONES!!!¡¡¡Ahí entró el profe, vamos!!! Y así…otro viaje comenzaba…un viaje inesperado, en donde con cascaritas de mandarina en el bolsillo y sintiéndonos el aroma en las manos, nos preparábamos para escuchar atentamente, mandarnos notitas voladoras y sumergirnos en una nueva clase…CÓMO SE EXTRAÑA!! FELICES 100, QUERIDA ESCUELA!!! Te invitamos a compartir anécdotas y fotos de tu paso por la escuela en Facebook: Los 100 años de la escuela normal de Campana. AGENDASTE EL 16 DE SEPTIEMBRE? CAMINANDO HACIA LOS 100 - Porque deseamos celebrar TU cumpleaños. - Porque queremos estar TODOS JUNTOS para compartir la fiesta. - Porque somos MUCHOS, pero MUCHOS los que te llevamos en el corazón. - Porque el compromiso es que TODOS podamos estar en este festejo. - Porque la cantidad de interesados en concurrir superó toda expectativa. - Es por eso que nos festejaremos el 16 de septiembre en - Estancia anta Susana" a partir de las 18.30.

Escuela Normal:

Caminando hacia los 100. ”Ojalá Existiera una Máquina del Tiempo”

Por ex docentes y ex alumnos de la Enec

