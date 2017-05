P U B L I C





La falta de perdón es clasificado en los libros médicos como una enfermedad. Negándose a perdonar hace que la gente siga enferma y los mantiene de esa manera. En (Efesios 4:32) dice así; Antes sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué debemos perdonar? Porque el perdón además de ser la llave que desbloquea la puerta del rencor y libera las esposas del odio, es un poder que rompe las cadenas de la amargura y además es un mandato de Dios para todos nosotros. Y si alguno no puede perdonar a alguien que lo ofendió o que le hizo daño, hay que clamar a Dios por ayuda, orando y pidiéndole a nuestro padre celestial que nos permita liberarnos, ya que su amor es más fuerte y poderoso que nuestro odio y/o amargura. El Señor todo lo puede y contesta las peticiones de sus hijos. Es indispensable perdonar, de otra manera la influencia del resentimiento y de la amargura será cada vez más fuerte. ¿Que prefieren las personas que hoy están atravesando por esta situación? Yo les pregunto; ¿Uds. quieren vivir en la esclavitud de la amargura, o más bien en la libertad del perdón? No obtendremos la curación tratando de ahogar nuestro dolor, o evitando pensar en él. Debemos dejar que el Señor Jesús quite de nuestras vidas la amargura, de otra manera ésta invadirá nuestro corazón y ya no quedará lugar para el amor. Por la fe perdonemos y hagámoslo de corazón. El perdón no es una opción, sino un mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos, y una consecuencia del hecho de que Dios nos perdonó. Dejémonos penetrar por la inmensidad de la Gracia de Dios, que nos perdonó mucho mas (Mateo 18:21,22) Además para perdonar no es necesario esperar que el ofendido reconozca sus errores, siempre podemos con la ayuda del Señor Jesús, decidir perdonar y orar por la otra persona. Si es real el perdón, nuestra actitud debe mostrar que ya no tenemos rencor o resentimiento contra ella, así transitaremos en el camino del amor y de la libertad. (Hechos 3:19) Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. (Salmo 103:8) Misericordioso y clemente es Jehová; Lento para la ira, y grande en misericordia. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Reflexiones sobre el Perdón”

Por Mirta Dappiano

