Con Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti, el Seleccionado de Zárate-Campana no pudo anoche con el gran candidato y hoy irá en busca del subcampeonato frente a Mar del Plata. Con una contundente victoria sobre la Selección de Zárate-Campana, el combinado de Bahía Blanca se coronó ayer campeón del Provincial Sub 15 que se está disputando en la ciudad de Olavarría. Los dos equipos llegaban invictos a este choque, con tres victorias en tres presentaciones. Por eso, se trataba de un duelo clave para la resolución del certamen. Y Bahía Blanca no dejó dudas: jugó como el candidato que era en la previa y apabulló a los chicos de la ABZC con un amplio triunfo por 75 a 36. De esta manera, Bahía Blanca se coronó campeón a pesar que todavía falta disputarse la última fecha, que se llevará adelante hoy por la mañana. En caso de ganar su último partido frente a Mar del Plata, la Selección de Zárate-Campana puede quedarse con el subcampeonato. El equipo de la ABZC, dirigido por Juan Negro, cuenta en su plantel con dos jugadores del Campana Boat Club: Ivo Capezzuto y Santiago Michelotti, quienes ante Bahía jugaron 12 y 15 minutos respectivamente.

LA SELECCIÓN DE LA ABZC, CON CAPEZZUTO (13) Y MICHELOTTI (11).



Básquet:

Bahía Blanca, Campeón Provincial Sub 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: