La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 28/may/2017 El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Argentino (R)

Por Gustavo Belsué









ENCUENTRO Nº 9: En 8 partidos, se registraron 5 victorias para el cuadro "Auriazul" y 3 triunfos para el conjunto "Salaito". Puerto Nuevo marcó 17 goles, en tanto que Argentino señaló 13. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: jugaron 4 partidos con 3 victorias "Portuarias" (7 goles) y una Rosarina (4 goles) COMO LOCAL ARGENTINO: jugaron 4 veces, con 2 triunfos del equipo local (9 goles) y 2 para del cuadro Campanense (10 goles) APOSTILLAS: Puerto Nuevo registra 5 encuentros sin perder con 5 victorias consecutivas. La última derrota frente al equipo rosarino se remonta al sábado 13 de octubre de 2012, por la 10º fecha del Campeonato de Primera D 2012/13, por 3 a 1 como visitante, con goles de Mauro Bearzotti, Matías Juárez y Juan Castro, señalando Milton Mancilla en contra el tanto "Portuario". Como local: 2 encuentros sin perder con 2 victorias consecutivas. La única derrota en esta condición se remonta al sábado 21 de agosto de 2010, por la 3º fecha de la Primera D 2010/11, por 3 a 1, con goles de Pablo Verón, Martín Villegas y Gonzalo Mazzia para el elenco rosarino, y de Maximiliano Zerbini para el Portuario. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL Fue el domingo 20 de marzo de 2016, por la 4ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D: PUERTO NUEVO 2 - ARGENTINO (R) 1 PUERTO NUEVO: Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Diego Santoro, Raúl Colombo, Cristian Rivero; Fernando González, Michel Bustamante, Franco Buscaglia, Juan Peloso; Sebastián Ferrario y Gabriel Toloza. DT: Omar Pepe. ARGENTINO (R): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Brian Carabajal, Leandro Cordoba; Leonardo Odi, Emanuel Fabrizio, Cristian Rivarola, Cristian Iramaz; Gaston Tedesco y Franco Caraglio. DT: Marcelo Vaquero. Goles: PT 14m Juan Peloso (PN). ST 24m Sebastián Ferrario (PN), 29m Mauricio Benavidez (AR). Cambios: ST Franco Piemonte x Rivero (PN) y Facundo Camafreita por Caraglio (AR); 11m Juan Cruz Levato por Iramaz (AR) y 16m Mauricio Benavidez por Odi (AR); 34m Maximiliano Díaz x González (PN) y 50m Kevin Caminero x Toloza (PN). Incidencia: PT 46m expulsado Brian Carabajal (AR). Cancha: Puerto Nuevo. Árbitro: Juan Pablo Battaglia. Asistentes: Nicolás Pigni y Cristian Scorza.

