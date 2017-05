Rincón Tuerca

DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA - CAMPANA

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del presente campeonato en el autódromo de Concordia con sus dos clases. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ACEPTAR: Desde el momento que Ariel Barletta adquirió la Cupecita color blanca que a veces se puede ser transitar por las arterias de nuestra ciudad, el ex campeón de Alma aseguró que no aceptará correr competencias donde deben transitar caminos de tierra porque no está dispuesto a ensuciar la misma no romperla con algún pozo. Quedó claro? CONCURRENTES: Parece que el viaje realizado en moto por los cinco magníficos a La Rioja donde treparon a lo más alto hizo que Escudero, Modarelli, Ceña, Zarantonello y el cordobés ahora tengan para el próximo emprendimiento dos concurrentes mas como Jorge Milano y Darío Gatti que están dispuestos a desafiar cualquier terreno. A.V.Z.: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo capitalino. Desde las 10 hs arrancan con la clasificación. INTENCION: La propuesta ya comenzó a desarrollarse hace algunos días atrás y con la motorización de Gabriel Toledo la intención del equipo de Mateo Benitez es seguir en la categoría Kart Plus como venía corriendo y se desvinculó del equipo con el cual arrancó el campeonato. OBSERVAR: Parece que la madre del piloto observó que en el equipo que su hijo está corriendo no se lo tiene en cuenta de la manera que corresponde y el Fitito no llega al rendimiento adecuado por lo cual ella misma quiere hablar con el preparador de Escobar. Que no cunda el pánico! CHASIS DEL REGIONAL: La categoría está visitando el autódromo de Baradero por otra carrera del campeonato con su parque de autos que crece carrera tras carrera. Desde las 10 hs están comenzando con la clasificación. CORRER: Auque nunca lo había pensado Cristian Falivene corrió en karting en la última carrera de la categoría Kart Plus donde terminó cuarto y se sintió muy conforme con los motores que le entregó Mauro Santucho que fue en parte el mentor de que el piloto de Zárate se subiera al kartin. TOPE RACE: Primera visita del año de la categoría al autódromo capitalino durante este fin de semana donde televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". PROBAR: No muchos se enteran que el piloto de karting que estuvo probando en los primeros días de este mes en el kartódromo de Colonia Caroya es oriundo de Campana y la lesión que le causó en su cuerpo esa aventura de recordar viejos tiempos lo terminaron internando en el Hospital Austral. Pero no era que se habia dedicado al Ciclismo? COMENZAR: Los trabajos en el TC 1100 de Roberto Orellano ya comenzaron y la intención es que para la próxima carrera puede ser de la partida si el propio Tito lo decide. Hoy por hoy el auto está en el taller de Juan Sbarra donde trabajan sobre el Fiat mencionado. BICICLETA: Sergio Barceló dejó la alta competencia pero el flaco sigue corriendo y lo hace desde arriba de una bicicleta donde viene de una competencia muy importante y el campanense terminó en un puesto destacable. FORMULA UNO: La categoría más importante del mundo encara este fin de semana otra carrera del presente campeonato con el Gran Premio de Barcelona. Televisa Fox Sport. CONTINUAR: Las cuestiones económicas provocaron que lamentablemente Darío Laccette no pueda continuar corriendo en el Turismo 4000 Argentino donde con la motorización de Tártara venía encarando este temporada. Lo concreto es que el Falcon quedó parado y el representante de Zárate se bajó hasta nuevo aviso. BINOMIO: Tras el alejamiento de Pertozzi de la fortaleza de Tártara el auto que utilizaba con Cristian Falivene en los chasis del regional donde formaron un binomio deberán definir en los próximos días como encarar el resto del campeonato. TENTADO: Ignacio Lopez fue tentado para correr la carrera por el campeonato sudamericano a desarrollarse en el kartódromo de Zárate donde el piloto de Campana contaría con el apoyo del equipo del gerenciador de dicho escenario y si el resultado es positivo se haría la última fecha en Brasil con este equipo. TOPE RACE JUNIORS: La categoría visita el autódromo de Capital Federal este fin de semana para llevar adelante otra carrera del campeonato. Televisa Canal Trece desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". VISITAR: Pablo Copetti estará visitando nuestra ciudad próximamente para ver como van los trabajos en el cuatriciclo de cara al próximo Dakar el cual se está armando en el taller de Carlos Debesa donde ya hubo pruebas con resultados altamente positivos. ELEGIR: Gonzalo Conti continúa trabajando y armando su Fiat para sumarse a la categoría GT 900 donde el robusto muchacho eligió para despuntar el vicio y poder estar en la alta competencia. Sus amigos lo acompañan y aguardan que obtenga buenos resultados. ATENDER: Daniel Berra sigue sumando motores a su estructura y ahora llegó el tiempo para atender a Juan Martín Trucco que con la Dodge se suma al equipo del motorista limeño que está atravesando un buen momento. TRABAJANDO: Los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino viene trabajando de cara a la próxima exposición en el Salón Internacional del Automóvil en el predio de la Rural donde por primera vez se podrá ver el auto en tan importante salón desde el 10 al 20 de junio con el aporte y apoyo de la municipalidad de Campana. NERVIOSO: En el equipo sus compañeros y amigos ven que su piloto Alejandro Ferraro se pone un poco nerviosamente la suspensión de la carrera del rally Federal donde viene participando en la ciudad de Los Toldos porque el "pelado" estaba muy motivado para demostrar sus condiciones conductivas. ADQUIRIR: Parece que Marcelo dejó entrever su sana intención de adquirir una Cupecita Ford para sumarse al parque actual que hay en la ciudad de Campana y el hombre entrado en años no descarta esta posibilidad si aparece alguna que le agrade aunque el señor canoso asegura no estar convencido de tal inversión a pesar de los aporte de su amigo Ariel. FORMULA 5 METROPOLITANA: La Categoría visita este fin de semana el autódromo platense para desarrollar otra carrera del Campeonato donde desde las 16 horas corren la final. CENA: Se viene la gran cena organizada por el Club del Primer Auto Argentino en nuestra ciudad para festejar los primeros ochenta años del Turismo Carretera acompañado por Parrilla TC y el Municipio local en la puerta en marcha tal interesante comida que contará con muchas figuras de la categoría mencionada. DESFILE: Continuando con esta comida muy tuerca la misma arrancará el próximo tres de setiembre en la localidad de San Martín con un desfile de aquellos autos que formaron parte de esta historia que llegaran a Campana para exponerlos frente al museo hasta la hora de la cena. INTERESANTE: La kartista Cyntia Bertozzi está desarrollando un emprendimiento comercial más que interesante para toda la zona norte con la venta de repuestos como para karting en la calle Félix Pagola 731 en Zárate donde los clientes que llegaron al local encuentran la solución para su problema. Esto nos privará de ver a la señora en pista a partir de este momento? Los dirigentes de la categoría regional extraña a la joven campanense en la alta competencia. CUMPLIR: El Club San Martín viene de cumplir años donde hasta el Municipio le hizo entrega de un reconocimiento a esta institución que supo organizar cena de automovilismo, de las recordadas cenas de los muchachos de las motonetas, donde varios pilotos presentaron sus autos, siempre estuvo ligado al mundo tuerca, ahora se espera cuando se abrirá la campaña para sumar socios nuevos. PUESTO: El Super TC 2000 viene de correr el último domingo en el autódromo de Rosario donde estuvo participando el campanense Matías Milla con el Toyota oficial donde clasificó noveno en la primera carrera y en la segunda ocupó el puesto octavo. ALMA: La categoría visita tierras entrerrianas en este fin de semana donde llega con todas sus clases al autódromo de Concepción del Uruguay comenzando desde las diez de la mañana con su espectáculo. CAMBIAR: Para esta competencia de Alma el representante de Escobar Ariel Cordani decidió cambiar de auto ante una decisión tomada por el propio piloto que no muy conforme con su rendimiento tomo tal sorpresiva determinacion. TOPE RACE SERIES: La categoría visita el autódromo capitalino en este fin de semana para darle curso a otra carrera del campeonato. Televisa Canal Trece desde as 10.30 hs a través del programa "Carburando". DISPUESTO: Silvestre Gallo ya tiene su Fiat 1500 preparado y listo para sumarse a alguna competencia y parece que en la competencia de regularidad a realizarse en el mes de julio en Zárate el canoso piloto estaría dispuesto a ser de la partida con la flaca Natalia como navegante. FORMULA RENAULT: La escuela de talentos llega este fin de semana al autódromo Juan y Oscar Galvez para desarrollar otra fecha del campeonato. Televisa Canal Trece a través del programa "Carburando" desde las 10.30 hs. GANAS: Las ganas y las intenciones de estar en la alta competencia siguen intactas, el tema pasa por una cuestión de presupuestos y económicas las que inhiben que Ariel Fontanot este en la GTA del regional con su Ford, además también sus hijos que tienen armado los chasis para el regional que este fin de semana corren en Baradero. ACTITUDES: No todo anda bien entre el robusto motorista y quienes tienen a cargo la categoría de karting donde viene compitiendo con sus vehículos, parece que algunas actitudes asumidas por el armador en el parque cerrado no gustaron demasiado. EVENTOS: Los dirigentes del Zárate Auto Moto Club están trabajando en concretar algunos eventos para esta parte del año. Esta temporada se sumaron algunos amantes de los fierros desde la ciudad de Campana que están sumando su experiencia. SUBIRSE: Por cuestiones personales no hay tiempo este año para volver a subirse a un auto de carrera por parte de Juan Carlos Bava que había hecho un intento en un auto de fórmula pero se abortó rápidamente. TRIUNFOS: Damian Marquez se quedó con el triunfo en el TC Pista Mouras el último domingo en el autódromo de La Plata en una carrera muy especial mientras que en la categoría TC Mouras el triunfo recayó en Diego Ciantini también en otra comptencia desarrollada en La Plata con otro parque interesante de autos.

