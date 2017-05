Carboclor está parada e inició un Procedimiento Preventivo de Crisis

La única de las cinco plantas de Carboclor que continuaba operando, paró el domingo. Ayer el personal ni los gremios involucrados habían sido notificados por escrito. Estarían ofreciendo un retiro voluntario equivalente al 70% de la indemnización, cifra que caería al 50% si se ratifica la medida. Hoy a las 8, el gremio del personal jerarquizado se presentaría con un Escribano Público en la portería de la planta. Ayer por la tarde circularon trascendidos sobre un importante cesanteo de personal de convenio y fuera de convenio de la planta petroquímica Carboclor. Concretamente, se dijo que estaría afectado de la mitad del personal, que ronda las 200 personas. Incluso, accedimos al testimonio de una empleada fuera de convenio con 3 años de antigüedad, quien ya habría sido invitada a acogerse a un "retiro voluntario" y fue notificada verbalmente que hoy no se presente a trabajar. Consultado al respecto, el secretario gremial del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate-Campana, Oscar Casco, dijo no tener ninguna información al respecto en cuanto al personal operario. PLANTA PARADA Sin embargo, José Luis Bolgliani, Secretario Adjunto del gremio del Personal Jerárquico de las Industrias Químicas y Petroquímicas, confirmó a La Auténtica Defensa que 4 de las 5 plantas de Carboclor "están paradas desde fines del año pasado", y que la única en funcionamiento (que produce MTBE) paró el domingo. Bolgliani también comentó que él se retiró de la planta a las 13 horas, mientras que las comunicaciones verbales sobre los cesanteos habrían comenzado entrada la tarde de ayer. "No tengo –dijo el representante del personal jerárquico - ninguna comunicación formal al respecto por parte de la empresa, pero por los llamados telefónicos que recibí de mis compañeros de trabajo, entiendo que al menos 25 de nuestros 30 afiliados mañana (por hoy) no podrán ingresar a trabajar a Carboclor. Es todo lo que tengo por ahora. El resto, son versiones". En ese sentido, Bolgliani dijo que su sindicato evaluaba la posibilidad de llevar a un Escribano Público a la portería de la empresa hoy a primera hora, para dejar constancia fehaciente de aquellas personas a las que se les impida ingresar a su trabajo. Según las versiones a las que accedió La Auténtica, el personal operario se notificaría hoy mismo de la situación, al tiempo que no se les permitirá ingresar a trabajar: serían unas 90 personas que, en el mejor de los casos, estarían suspendidas por 15 días. La orden habría llegado directamente desde Montevideo, donde están las oficinas centrales de la uruguaya ANCAP, petrolera que maneja los destinos de Carboclor a través de Ansol SA. PROCEDIMIENTO DE CRISIS En una comunicación fechada en el día de ayer dirigida a la Comisión Nacional de Valores, Carboclor SA informó como "hecho relevante", el cierre de sus plantas y procedimiento de crisis en Campana. Según la comunicación, el Directorio de la Sociedad "resolvió comenzar en forma inmediata un proceso de reestructuración debido a la grave situación financiera que atraviesa la Sociedad. En este sentido, el Directorio resolvió cerrar las plantas de Solventes Oxigenados y Solventes Alifáticos y Aromáticos y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria. En atención a que la medida implica desvincular al personal afectado a las operaciones de las plantas que se procederán a cerrar, el Directorio aprobó la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de la Nación". RETIRO VOLUNTARIO Otra versión indica que, si bien no hay gente despedida, la empresa retendrá las tareas de parte del personal, mientras dure la negociación del Proceso Preventivo de Crisis. Ese lapso se calcula con una duración de unas 3 semanas. Entonces, las personas afectadas seguirían cobrando lo que les corresponde, pero en paralelo, Carboclor ofrecería un plan de retiro voluntario que rondaría el 70 % de la indemnización correspondiente. Ante el rechazo de este ofrecimiento, si es aprobado el Plan Preventivo de Crisis, los trabajadores serían indemnizados sólo por el 50% del valor total de su indemnización.





Según el comunicado a la Comisión Nacional de Valores, la terminal portuaria de Carboclor seguirá trabajando normalmente. ULTIMO MOMENTO: #AHORA Carboclor confirmó el cierre de su planta productiva en Campana pic.twitter.com/qxue1JczON — Camila (@Caamicmg) 30 de mayo de 2017

Carboclor está parada e inició un Procedimiento Preventivo de Crisis

