DEFINICIÓN ABIERTA Aunque Leandro N. Alem ayer se podría haber coronado, terminó sucediendo lo contrario: perdió parte de su ventaja y llega más apretado a las últimas dos fechas. Es que el Lechero no pudo con Lamadrid (igualaron 1-1) y, además, Ituzaingó venció 3-2 a Claypole como visitante. De esta manera, Alem llegó a los 62 puntos, mientras que el León del Oeste alcanzó los 60 y quedó a dos de distancia. Además, ayer, Juventud Unida y Yupanqui empataron 0-0, mientras que Atlas venció 5-3 a Deportivo Paraguayo. Antes, el viernes, Liniers había derrotado 2-0 a Lugano, próximo rival de Puerto Nuevo. En tanto, hoy juegan Centro Español vs Victoriano Arenas y Muñiz vs Central Ballester. Con gol de Peloso le ganó por sexta vez consecutiva a Argentino de Rosario y así se instaló en la octava posición cuando restan dos fechas para el cierre del campeonato. Su próximo compromiso será ante Lugano como visitante. Rachas que cambian, rachas que se extienden. El presente de Puerto Nuevo muestra hoy a un equipo que ha logrado torcer esa seguidilla nefasta de encuentros sin triunfos en este 2017 y que, a su vez, ha prolongado su serie exitosa ante un rival de fuste como Argentino de Rosario. Sí: luego de once encuentros sin victorias, el Auriazul sumó el domingo su segundo festejo al hilo y consiguió así su sexto triunfo consecutivo frente al Salaíto, que llegaba a Campana con nueve halagos en sus últimas diez presentaciones. De esa manera, el "Portuario" puso un pie en el Reducido: a dos fechas del final del campeonato se ubicó en la octava posición (hoy podría caer a la novena si Central Ballester suma ante Muñiz como visitante). Se trata de un presente impensado semanas atrás en el barrio Don Francisco. Es que luego de la derrota ante Muñiz renunció Norberto Silvero como DT y en el debut de su reemplazante, Carlos Hernández, Puerto Nuevo era goleado 5-0 por Central Ballester en cancha de Justo José de Urquiza. Pero después, con el triste empate 0-0 ante Deportivo Paraguayo, cuando Carlos Perrona falló un penal en el cierre del encuentro, empezó una racha muy positiva para el Auriazul. El viernes 19 de mayo obtuvo tres puntos por su reclamo contra Muñiz (indebida inclusión de un jugador suspendido); luego, el martes 23 le dio vuelta el partido a Yupanqui para vencerlo 2-1 como visitante; y, finalmente, este domingo 28 derrotó 1-0 a Argentino de Rosario como local. De esa manera saltó de los 24 a los 34 puntos y escaló hasta el octavo lugar de las posiciones luego de haber tocado el anteúltimo lugar tras la derrota frente a Central Ballester. El domingo ante el Salaíto, en el Carlos Vallejos, los dirigidos por "Bocha" Hernández lograron aprovechar su oportunidad en el segundo tiempo para quedarse con el premio grande. Es que el partido, tras un primer tiempo dinámico, se tornó en el clásico encuentro de "hace gol gana". Y el que apareció nuevamente fue Juan Peloso. Porque así como lo había hecho en tiempo adicionado frente a Yupanqui, el domingo surgió a los 34 minutos del complemento, cuando aprovechó una pelota larga para quedar mano a mano con el arquero Rodríguez y definir el cotejo. Antes, le había costado el trámite. Incluso, sus mejores llegadas fueron a través de pelotas paradas y una aparición de Colliard por derecha. Fue durante el primer tiempo, cuando Tedesco era carta de desequilibrio y peligro para un Argentino que no se sentía cómodo por el estado del campo de juego. Pero cuando el trámite se emparejó (buen ingreso de Roldán para adelantar al Portuario en el terreno), el Salaíto apostó a una búsqueda más decidida, con más hombres en ofensiva. Pasó a jugar 3-4-3 y dejó espacios en la última línea, donde Perrona ofreció su habitual lucha y donde Peloso aprovechó para filtrarse y llevar a Puerto Nuevo a este triunfo vital para sus ilusiones de clasificarse al Octogonal por el segundo ascenso a la Primera C. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Luciano Berro; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Raúl Colombo, Luis Ibarra; Franco Colliard, Kevin Redondo, Maximiliano Díaz, Michel Gómez; Juan Peloso y Carlos Perrona. DT: Carlos Hernández. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Joaquín Montiel, Eliseo Aguirre, Gustavo Roldán, Pablo Sosa, Michel Bustamante y Gastón Noir. ARGENTINO DE ROSARIO (0): Lucas Rodríguez; Emanuel Andrada, Esteban May, Cristian Rivarola, Emanuel Pellegrini; Alejo Vechiarello, Cristian Iramáz, Julián Bembo, Alejandro Olocco, Gastón Tedesco y Leandro Cabral. DT: Marcelo Vaquero. SUPLENTES: Mateo Quintana, Julián Mariatti, Bruno Pintos, Facundo Camafreita, Diego Angaroni, Kevin Ledesma y Brian Carabajal GOL: ST: 34m Juan Peloso (PN). CAMBIOS: ST: 14m Roldán x Ibarra (PN), 15m Angaroni x Bembo (A), 27m Camafreita x Pellegrini (A), 41m Aguirre x Peloso (PN), 46m Noir x Perrona (PN). AMONESTADOS: Díaz (PN); Vechiarello e Iramáz (A). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Jonathan De Otto.

PELOSO YA BATIÓ AL ARQUERO Y FESTEJA EL GOL. PERRONA Y ROLDÁN LO ABRAZAN (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).





UNA LLEGADA DE FRANCO COLLIARD POR DERECHA DURANTE EL PRIMER TIEMPO (FOTOS: ANDRÉS RAJOY RIVA).





LOS ONCE TITULARES DE PUERTO NUEVO PARA RECIBIR EL DOMINGO A ARGENTINO.



Primera D:

Puerto Nuevo mantuvo su racha ante el Salaíto y metió un pie en el Reducido

