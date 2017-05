El Xeneize marcha tercero en las posiciones y acumula cuatro victorias seguidas. El Tricolor está cuarto y busca recuperarse de la caída ante UNLaM para seguir prendido entre los líderes.

Un muy atractivo partido de vóley se disputará esta noche en nuestra ciudad, cuando Ciudad de Campana reciba a Boca Juniors por la novena fecha de la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV).

Es que ambos equipos son animadores del certamen. El Xeneize acumula cuatro victorias consecutivas y, con 19 puntos, se ubica en el tercer lugar de las posiciones por detrás de UAI (21) y Ciudad de Buenos Aires (20).

Por su parte, Ciudad de Campana está cuarto en el campeonato con 18 puntos y buscará recuperarse de la derrota sufrida en la fecha pasada ante Universidad Nacional de La Matanza.

El encuentro comenzará a las 21.30 horas y se disputará en el gimnasio de Chiclana 209.

POSICIONES: 1) UAI, 21 puntos; 2) Ciudad de Buenos Aires, 20 puntos; 3) Boca Jrs, 19 puntos; 4) Ciudad de Campana, 18 puntos; 5) Club de Amigos y UNLaM, 17 puntos; 7) Municipalidad de Lomas de Zamora, 15 puntos; 8) Vélez Sarsfield, 13 puntos; 9) Club Italiano, 12 puntos; 10) River Plate, 9 puntos; 11) Universitario (LP), 8 puntos; 12) San Lorenzo, 7 puntos; 13) Bella Vista y Náutico Hacoaj, 6 puntos; 15) Tortuguitas, 3 puntos; 16) Deportivo Morón, sin puntos.

NOVENA FECHA: Esta nueva jornada de la División de Honor tendrá también los siguientes encuentros: San Lorenzo vs UNLaM; Club de Amigos vs Vélez; Deportivo Morón vs Ciudad de Buenos Aires; Municipalidad de Lomas vs Tortuguitas; River Plate vs Italiano; y Universitario (LP) vs UAI.