La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/may/2017 El Tiempo en Campana:

Frío a fresco. Nieblas, nubes y sol

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy martes la combinación entre el aire frío y la humedad remanente volverá a formar nubes bajas de evolución variable y algunas nivelas, que afectarán a la ciudad temprano en la mañana. Respecto a la temperatura, la mañana será fría y la tarde fresca: 7 y 16 grados son los extremos previstos. Casi no habrá viento y apenas si se dará una brisa débil del Sudeste. La situación meteorológica muestra a presencia de un sistema de alta presión estacionado sobre nuestra vertical generando condiciones propicias para que se formen nubes bajas y nieblas. El sistema de alta presión favorece la formación de una inversión de temperatura en capas bajas de la atmósfera, quedando atrapada la humedad y por eso es que se forman nieblas y nubes bajas. Una inversión de temperatura es una zona donde la temperatura deja de bajar con la altura y comienza a subir. Como el aire que está por debajo es más frío, no logra romper el aislamiento con capas más altas y queda "atrapado" hasta que el calentamiento diurno rompe con la inversión. Eso ocurrió ayer lunes y posiblemente pase también hoy y en los días subsiguientes, hasta el sábado, cuando una perturbación frontal disgregue este esquema. Mañana miércoles el tiempo se presentará frío, con nubosidad variable: 5 y 15 grados son los valores térmicos previstos. Hacia al noche refrescará un poco más. El jueves se sentirá mucho el frío temprano, con 3 o 4 grados de temperatura. Durante el día el aire se templará algo, favorecido por el estado del cielo, que se espera luzca despejado. El viernes la temperatura se moderará un poco, pero volverá a hacer frío a al mañana, mientras que a la tarde estará fresco. Seguirá soleado. Hacia el sábado estará pasando un frente frío y el tiempo se volverá inestable. Por ahora no hay riesgo de lluvia, peor el día será gris y con nubes amenazantes. Refrescará mucho desde la noche. PRONÓSTICOS HOY, MARTES 30: hay probabilidad de nieblas matinales. La nubosidad será variable, dentro de un ambiente entre frío y fresco. La temperatura mínima pronosticada es de 7 grados y la máxima de 16 grados. El viento soplará débil del Sudeste. MAÑANA, MIÉRCOLES 31: hay probabilidad de nieblas. La nubosidad será variable, dentro de un ambiente frío: 5 y 15 grados son los extremos previstos de temperatura. El viento soplará débil de direcciones variables. JUEVES 1º DE JUNIO: será un día entre frío y fresco, con 3 grados de mínima y 16 grados de máxima. El cielo lucirá despejado y el viento soplará débil de direcciones variables.



