SÍNTESIS DEL PARTIDO TEMPESTAD (61): Andrés Bojovich (17), Juan Forgues (16), Vicente Ford (9), Alejo García (7) y Santiago Heredia (6) (FI) Gonzalo Smarke (2), Nicolás Achetta (0), Adrián Castex (2) y Federico Bastía (2). DT: Juan José Rivarola. CAMPANA BOAT CLUB (67): Joaquín Cazurro (19), Damián Lombardi (9), Nicolás Bigliardi (3), Juan José Bigliardi (0) y Dante Pérez (5) (FI) Lucas Palacios (6), Mariano Rubin (15), Marcelo Sosa (2) y Bruno Santini (8). DT: Gustavo Godoy. AT: Ezequiel Imperatori. PARCIALES: 5-4 / 14-20 (19-24) / 19-10 (38-34) 23-33 (61-67). JUECES: Santiago Montaldo y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Tempestad (SAdA). Se impuso por 67 a 61 sobre Tempestad. De esta manera, como no se jugó Arenal vs Náutico San Pedro, quedó como único líder de la Zona B2. En el cierre de la primera rueda del Nivel B, el Campana Boat Club superó el domingo como visitante a Tempestad de San Antonio de Areco y, de esa manera, quedó momentáneamente como único líder de la Zona 2 del Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). La victoria del equipo dirigido por Gustavo Godoy fue por 67 a 61 y se transformó en la cuarta en cinco presentaciones (sólo perdió con el invicto Deportivo Arenal). De esta manera, el CBC quedó en soledad en la cima de la Zona B2 por la postergación del encuentro entre Deportivo Arenal (de Ingeniero Maschwitz) y Náutico San Pedro. En San Antonio de Areco, el equipo de nuestra ciudad logró salir airoso a pesar de no contar con dos de sus hombres más importantes: Martín Trovellesi y Leandro Fink. Para ello fue clave el gran último cuarto, en el que anotó 33 de los 67 puntos. Antes, ambos conjuntos había entregado un pobrísimo primer cuarto (5-4 para el local) y se repartieron el segundo y el tercero: el CBC ganó 20-14 el segundo, mientras que Tempestad se recuperó en el tercero (19-10) para llegar 38-34 al frente al último período. Pero en ese cuarto final, Boat Club fue muy efectivo y anotó la misma cantidad de puntos que en los 30 minutos previos, impulsado especialmente por los aportes de Joaquín Cazurro (9 en el cuarto período; 17 en todo el segundo tiempo) y Bruno Santini (anotó sus 8 puntos en este último cuarto). POSICIONES. En el otro partido de esta quinta fecha de la Zona B2, Unión de Del Viso superó 90 a 81 a Independiente de Escobar. De esta manera, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Boat Club, 9 puntos; 2) Deportivo Arenal, 8 puntos; 3) Náutico San Pedro y Unión (DV), 7 puntos; 5) Independiente (E), 6 puntos; 6) Tempestad, 5 puntos. ZONA B2. En tanto, en la Zona B2, el líder es Sportivo Escobar "B", que le ganó 68-63 a Honor y Patria de Capilla del Señor en esta quinta fecha. Además, en esta jornada, Ingeniero Raver superó 73-54 a Náutico Zárate, mientras que Belgrano de Zárate venció 60-48 como local a Peñarol de Pilar. Así, Sportivo Escobar "B" comanda con 10 puntos, producto de cinco victorias en cinco presentaciones. Luego lo siguen Náutico Zárate (3-2), Ingeniero Raver (2-3), Belgrano (2-3), Honor y Patria (2-2) y Peñarol de Pilar (0-4).

EL BOAT CLUB CERRÓ LA PRIMERA RUEDA CON CUATRO VICTORIAS EN CINCO PRESENTACIONES.

Básquet:

Triunfo del Boat Club en San Antonio de Areco

