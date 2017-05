Luego de quedar libre, ganó un puesto en los Promedios y empezó su semana de entrenamientos de cara al choque del sábado frente a Atlético Paraná. El Violeta necesita volver a ganar como local para engrosar su promedio y cortar una racha de cuatro derrotas seguidas en Campana. Tras una semana de entrenamientos sin competencia, dado que quedó libre el fin de semana, Villa Dálmine inició ayer la preparación que desembocará en el trascendental partido que tendrá el sábado como local frente a Atlético Paraná, equipo que marcha en la última posición tanto de la tabla del campeonato como en la de los Promedios. Sin embargo, el conjunto entrerriano llegará a Campana entonado por la victoria que consiguió el pasado sábado, cuando venció 1-0 como local a Douglas Haig. De esa manera, cortó una racha de 12 encuentros sin triunfos, aunque todavía sostiene otra de ocho caídas consecutivas como visitante. La victoria de Atlético Paraná sobre Douglas Haig fue igualmente un resultado positivo para la lucha de Villa Dálmine por la permanencia en el Nacional B. De igual forma, también fueron positivos otros marcadores, como los triunfos de San Martín de Tucumán sobre All Boys; de Santamarina ante Los Andes; de Guillermo Brown contra Crucero del Norte; y de Argentinos Juniors frente a Central Córdoba (SdE). Así, sin jugar, el Violeta mejoró un puesto en la tabla de los Promedios (por el retroceso de Los Andes). Una situación que ahora deberá refrendar como local ante Atlético Paraná. Incluso, en caso de ganar, se asegurará sacarle 9 puntos de ventaja a Juventud Unida de Gualeguaychú, que el domingo fue goleado por Flandria y que en esta fecha que se viene quedará libre. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Felipe De la Riva debe definir una formación en la que podrá volver a contar con Horacio Falcón, Leonardo Cisnero (cumplieron su suspensiones) y Lucas Favalli, mientras que Pablo Ruiz está en duda por la lesión sufrida en los días previos al choque con Douglas Haig. En tanto, Ángel Alonso sería baja por el golpe que le afectó el tabique nasal. FECHA 35. La jornada disputada el último fin de semana dejó los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 0-0 Chacarita; Almagro 2-0 Instituto; Brown (A) 0-1 Estudiantes (SL); All Boys 0-2 San Martín (T); Atlético Paraná 1-0 Douglas Haig; Santamarina 2-1 Los Andes; Guillermo Brown (PM) 1-0 Crucero del Norte; Central Córdoba (SdE) 0-1 Argentinos Jrs; Flandria 4-1 Juventud Unida (G); Boca Unidos 0-2 Nueva Chicago; e Independiente Rivadavia 1-0 Gimnasia (J). FECHA 36. La próxima jornada tendrá los siguientes partidos: Villa Dálmine vs Atlético Paraná (sábado 15.30 horas); Los Andes vs Flandria; Douglas Haig vs Brown (A); Estudiantes (SL) vs Guillermo Brown (PM); Crucero del Norte vs All Boys; San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste; Chacarita vs Almagro; Instituto vs Central Córdoba (SdE); Argentinos vs Boca Unidos; Nueva Chicago vs Independiente Rivadavia; Gimnasia (J) vs Santamarina. Libre: Juventud Unida (G).

El plantel trabaja en Mitre y Puccini de cara al partido del sábado vs Atlético Paraná. Foto: Twitter @VilladalmineOK



Nacional B:

Villa Dálmine inició la preparación de un partido clave para la lucha por la permanencia

