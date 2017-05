La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/may/2017 Paritaria municipal: siguen las negociaciones











La discusión continuó ayer con reuniones informales entre el Gobierno y el STMC. El fin del conflicto paritario que mantienen el Municipio y el Sindicato Municipal (STMC) se postergó, al menos, un día más: al cierre de esta edición y tras una reunión informal mantenida entre representantes de ambas entidades, algunos puntos de la negociación seguían sin consenso. Para la mañana de hoy está prevista una nueva reunión de la mesa salarial. Si no hay un arreglo definitivo, no se descarta que se firme un acuerdo parcial, lo que le daría pie al gremio para levantar la carpa que mantiene desde hace tres semanas frente al Palacio Municipal. Por otra parte, este lunes en la comisión de Legislación del HCD no se le dio salida al proyecto de ordenanza presentado por el Frente Renovador para que el Ejecutivo les retenga a sus trabajadores las cuotas adeudadas a comercios locales en convenio con el STMC. La oposición había intentado votar sobre tablas dicha iniciativa en el última sesión, pero no logró contar con el acompañamiento de Cambiemos y Primero Campana. Esto enojó a los referentes sindicales presentes esa noche en el Salón Blanco, quienes insultaron a los concejales oficialistas. Según trascendió, se le propuso al FR modificar el proyecto para transformarlo en comunicación, lo que fue rechazado por los ediles massistas.

