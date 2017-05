La Auténtica Defensa. Edición del martes, 30/may/2017 Bentancourt y Reymundo son los primeros precandidatos a concejal de la izquierda local







El PTS apuesta a un obrero y a una joven docente para encabezar su propuesta electoral y alcanzar representación en el HCD. La opción clasista en Campana tiene a sus dos primeros precandidatos a concejales: son Guillermo Bentancourt y Brenda Reymundo, quienes el pasado viernes encabezaron junto a Nicolás Del Caño la inauguración de la nueva sede del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en nuestra ciudad. "Hoy queremos poner la política del Frente de Izquierda y del PTS en el centro de la escena", resaltó Bentancourt. El operario de Tenaris Siderca denunció que la clase trabajadores está discutiendo paritarias "con un techo salarial impuesto desde el gobierno macrista y acompañado o exigido por los sectores empresarios". Y puso como ejemplo lo que sucede en la negociación de la UOM, donde las cámaras fabriles ofrecen "alrededor del 17-20%" mientras los obreros exigen "el 30%". "Y si tomás el reflejo de cada gremio o ya le han puesto techo salarial (a la paritaria) en el orden del 20% o hay discusiones eternas donde los trabajadores todavía no podemos poner en discusión lo que queremos: un gran plan de lucha y decirle a la burocracia que no puede seguir negociando a espaldas nuestras", aseguró. "En Siderca, se sabe bien que hemos perdido 2.600 puestos de trabajo y hoy tenemos un grupo empresario que ha ganado en el primer trimestre 2.205 millones de dólares, que sigue incorporando trabajadores precarizados vía terceros o a planta pero por consultora pagando 8 mil pesos de básico", añadió. Por su parte, Reymundo afirmó que mediante la campaña "Nuestras Vidas valen más que sus ganancias" pretenden "poner en discusión cuál es la vida de los jóvenes, de los docentes, de los trabajadores". "Justamente queremos pelear por una vida que merezca ser vivida, no dedicar solamente nuestro tiempo a generar ganancias sino a trabajar las mínimas horas indispensables para repartir el trabajo en todas las manos", aseveró la joven docente.

